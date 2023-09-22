https://ria.ru/20230922/matkapital-1898057140.html

Проект бюджета предусматривает около 1,6 триллиона рублей на маткапитал

Проект бюджета предусматривает около 1,6 триллиона рублей на маткапитал - РИА Новости, 22.09.2023

Проект бюджета предусматривает около 1,6 триллиона рублей на маткапитал

Проект федерального бюджета РФ на 2024-2026 годы предусматривает около 1,6 триллиона рублей на выплату маткапитала, говорится в материалах к проекту бюджета. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:59

2023-09-22T15:59

2023-09-22T16:17

экономика

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета РФ на 2024-2026 годы предусматривает около 1,6 триллиона рублей на выплату маткапитала, говорится в материалах к проекту бюджета."В проекте бюджета предусмотрены... около 1,6 трлн рублей на предоставление маткапитала", - говорится в материалах.Правительство рассматривает в пятницу проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898061616.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия