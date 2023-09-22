https://ria.ru/20230922/matkapital-1898057140.html
Проект бюджета предусматривает около 1,6 триллиона рублей на маткапитал
Проект бюджета предусматривает около 1,6 триллиона рублей на маткапитал - РИА Новости, 22.09.2023
Проект бюджета предусматривает около 1,6 триллиона рублей на маткапитал
Проект федерального бюджета РФ на 2024-2026 годы предусматривает около 1,6 триллиона рублей на выплату маткапитала, говорится в материалах к проекту бюджета. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:59
2023-09-22T15:59
2023-09-22T16:17
экономика
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета РФ на 2024-2026 годы предусматривает около 1,6 триллиона рублей на выплату маткапитала, говорится в материалах к проекту бюджета."В проекте бюджета предусмотрены... около 1,6 трлн рублей на предоставление маткапитала", - говорится в материалах.Правительство рассматривает в пятницу проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898061616.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия
Проект бюджета предусматривает около 1,6 триллиона рублей на маткапитал
Проект бюджета до 2026 года включает около 1,6 триллиона рублей на маткапитал
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета РФ на 2024-2026 годы предусматривает около 1,6 триллиона рублей на выплату маткапитала, говорится в материалах к проекту бюджета.
"В проекте бюджета предусмотрены... около 1,6 трлн рублей на предоставление маткапитала", - говорится в материалах.
Правительство рассматривает в пятницу проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения