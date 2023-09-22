https://ria.ru/20230922/lnr-1897978835.html

В ЛНР не планируют массовых мероприятий до окончания боевых действий

В ЛНР не планируют массовых мероприятий до окончания боевых действий - РИА Новости, 22.09.2023

В ЛНР не планируют массовых мероприятий до окончания боевых действий

Проведение массовых развлекательных мероприятий в ЛНР до прекращения боевых действий не планируется, заявил в ходе прямой трансляции министр культуры ЛНР... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:29

2023-09-22T12:29

2023-09-22T12:29

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Проведение массовых развлекательных мероприятий в ЛНР до прекращения боевых действий не планируется, заявил в ходе прямой трансляции министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров. "Проведение массовых развлекательных мероприятий в республике до прекращения боевых действий не планируется", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР. Правительство также сообщило, что 30 сентября, в день воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, массовых мероприятий и концертов не будет. "Пока, к сожалению, не позволяет оперативная обстановка", - сказал Сидоров. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897927120.html

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр