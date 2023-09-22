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В ЛНР не планируют массовых мероприятий до окончания боевых действий - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/lnr-1897978835.html
В ЛНР не планируют массовых мероприятий до окончания боевых действий
В ЛНР не планируют массовых мероприятий до окончания боевых действий - РИА Новости, 22.09.2023
В ЛНР не планируют массовых мероприятий до окончания боевых действий
Проведение массовых развлекательных мероприятий в ЛНР до прекращения боевых действий не планируется, заявил в ходе прямой трансляции министр культуры ЛНР... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:29
2023-09-22T12:29
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Проведение массовых развлекательных мероприятий в ЛНР до прекращения боевых действий не планируется, заявил в ходе прямой трансляции министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров. "Проведение массовых развлекательных мероприятий в республике до прекращения боевых действий не планируется", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР. Правительство также сообщило, что 30 сентября, в день воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, массовых мероприятий и концертов не будет. "Пока, к сожалению, не позволяет оперативная обстановка", - сказал Сидоров. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897927120.html
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безопасность, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР не планируют массовых мероприятий до окончания боевых действий

Минкульт ЛНР: массовых мероприятий до окончания боевых действий не планируется

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Проведение массовых развлекательных мероприятий в ЛНР до прекращения боевых действий не планируется, заявил в ходе прямой трансляции министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров.
"Проведение массовых развлекательных мероприятий в республике до прекращения боевых действий не планируется", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.
Правительство также сообщило, что 30 сентября, в день воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, массовых мероприятий и концертов не будет. "Пока, к сожалению, не позволяет оперативная обстановка", - сказал Сидоров.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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