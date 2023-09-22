https://ria.ru/20230922/liviya-1897924923.html
В Ливии за день извлекли со дня моря тела сразу 80 погибших
В Ливии за день извлекли со дня моря тела сразу 80 погибших - РИА Новости, 22.09.2023
В Ливии за день извлекли со дня моря тела сразу 80 погибших
Тела сразу 80 погибших извлечены со дна участка на берегу моря после разрушительного наводнения в Ливии, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T06:57
2023-09-22T06:57
2023-09-22T06:57
в мире
ливия
дерна (муниципалитет)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тела сразу 80 погибших извлечены со дна участка на берегу моря после разрушительного наводнения в Ливии, сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что российские спасатели вместе с турецкими коллегами провели одну из самых сложных операций по эвакуации тел погибших. Работали несколько групп одновременно: первая осматривала центральный район города Дерна, вторая занималась работами в прибрежной зоне и акватории, искала затонувшие машины. Две другие группы были направлены за 25 километров от города, где ранее был обнаружен участок с большим количеством тел погибших. "Поисково-спасательные работы в наиболее пострадавших от наводнения районов Ливийского государства продолжаются... Только за один день было поднято и эвакуировано порядка 80 тел. Всего с начала работ извлечено более 110 тел погибших", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что "МЧС России разработали тактику действий на месте: на больших плавсредствах максимально близко подходили к берегу, пересаживались на маленькие лодки и по чистой воде доходили до зоны загрязнения". Далее водолазы пробирались сквозь мусор и грязь к береговой зоне и уже там натягивали веревки, с помощью которых "перетаскивали" тела до водного транспорта, отметили в министерстве. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
https://ria.ru/20230921/mchs-1897700189.html
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в мире, ливия, дерна (муниципалитет), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц
В мире, Ливия, Дерна (муниципалитет), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц
В Ливии за день извлекли со дня моря тела сразу 80 погибших
МЧС: в Ливии за день извлекли со дня моря тела сразу 80 погибших
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тела сразу 80 погибших извлечены со дна участка на берегу моря после разрушительного наводнения в Ливии, сообщает пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что российские спасатели вместе с турецкими коллегами провели одну из самых сложных операций по эвакуации тел погибших. Работали несколько групп одновременно: первая осматривала центральный район города Дерна
, вторая занималась работами в прибрежной зоне и акватории, искала затонувшие машины. Две другие группы были направлены за 25 километров от города, где ранее был обнаружен участок с большим количеством тел погибших.
Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения
"Поисково-спасательные работы в наиболее пострадавших от наводнения районов Ливийского государства продолжаются... Только за один день было поднято и эвакуировано порядка 80 тел. Всего с начала работ извлечено более 110 тел погибших", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что "МЧС России разработали тактику действий на месте: на больших плавсредствах максимально близко подходили к берегу, пересаживались на маленькие лодки и по чистой воде доходили до зоны загрязнения". Далее водолазы пробирались сквозь мусор и грязь к береговой зоне и уже там натягивали веревки, с помощью которых "перетаскивали" тела до водного транспорта, отметили в министерстве.
По данным местного отделения Красного Полумесяца
, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении.
Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
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