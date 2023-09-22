https://ria.ru/20230922/kraymbreri-1898034588.html

Мари Краймбрери презентовала трек для шоу "Новые Пацанки"

Мари Краймбрери презентовала трек для шоу "Новые Пацанки" - РИА Новости, 22.09.2023

Мари Краймбрери презентовала трек для шоу "Новые Пацанки"

Певица Мари Краймбрери написала саундтрек к реалити-шоу "Новые Пацанки" под названием "Моя красивая, стой", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:03

2023-09-22T15:03

2023-09-22T15:03

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Певица Мари Краймбрери написала саундтрек к реалити-шоу "Новые Пацанки" под названием "Моя красивая, стой", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". Композиция — это своеобразное послание от исполнительницы для героинь проекта, а также всех, кто потерял надежду и опустил руки. "Я думала, что умею держать за руку, когда ломаются другие. Что могу помогать всем, кроме себя. Так было до момента, пока не прожила самый ужасный этап своей жизни… Сейчас я знаю наверняка – выход есть. Можно стать абсолютно счастливой девочкой, даже если ты сломлена обстоятельствами и людьми. Все возможно, если признаешь, что тебе нужна помощь", — рассказала Краймбрери. Трек "Моя красивая, стой" можно послушать на всех музыкальных платформах. Шоу "Новые Пацанки" представляет собой социальное реалити, в котором несколько девушек с тяжелой судьбой на протяжении трех месяцев будут пытать стать лучше и начать новую жизнь.

https://ria.ru/20230920/patsanki-1897656002.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, музыка