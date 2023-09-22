https://ria.ru/20230922/kraymbreri-1898034588.html
Мари Краймбрери презентовала трек для шоу "Новые Пацанки"
Мари Краймбрери презентовала трек для шоу "Новые Пацанки" - РИА Новости, 22.09.2023
Мари Краймбрери презентовала трек для шоу "Новые Пацанки"
Певица Мари Краймбрери написала саундтрек к реалити-шоу "Новые Пацанки" под названием "Моя красивая, стой", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:03
2023-09-22T15:03
2023-09-22T15:03
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Певица Мари Краймбрери написала саундтрек к реалити-шоу "Новые Пацанки" под названием "Моя красивая, стой", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". Композиция — это своеобразное послание от исполнительницы для героинь проекта, а также всех, кто потерял надежду и опустил руки. "Я думала, что умею держать за руку, когда ломаются другие. Что могу помогать всем, кроме себя. Так было до момента, пока не прожила самый ужасный этап своей жизни… Сейчас я знаю наверняка – выход есть. Можно стать абсолютно счастливой девочкой, даже если ты сломлена обстоятельствами и людьми. Все возможно, если признаешь, что тебе нужна помощь", — рассказала Краймбрери. Трек "Моя красивая, стой" можно послушать на всех музыкальных платформах. Шоу "Новые Пацанки" представляет собой социальное реалити, в котором несколько девушек с тяжелой судьбой на протяжении трех месяцев будут пытать стать лучше и начать новую жизнь.
https://ria.ru/20230920/patsanki-1897656002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, музыка
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Музыка
Мари Краймбрери презентовала трек для шоу "Новые Пацанки"
Певица Мари Краймбрери написала трек для шоу "Новые Пацанки" о борьбе за жизнь
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Певица Мари Краймбрери написала саундтрек к реалити-шоу "Новые Пацанки" под названием "Моя красивая, стой", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!".
Композиция — это своеобразное послание от исполнительницы для героинь проекта, а также всех, кто потерял надежду и опустил руки.
«
"Я думала, что умею держать за руку, когда ломаются другие. Что могу помогать всем, кроме себя. Так было до момента, пока не прожила самый ужасный этап своей жизни… Сейчас я знаю наверняка – выход есть. Можно стать абсолютно счастливой девочкой, даже если ты сломлена обстоятельствами и людьми. Все возможно, если признаешь, что тебе нужна помощь", — рассказала Краймбрери.
Трек "Моя красивая, стой" можно послушать на всех музыкальных платформах.
Шоу "Новые Пацанки" представляет собой социальное реалити, в котором несколько девушек с тяжелой судьбой на протяжении трех месяцев будут пытать стать лучше и начать новую жизнь.
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