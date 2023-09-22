https://ria.ru/20230922/kontrnastuplenie-1898054761.html

СМИ: США и Украине придется менять стратегию из-за неудачи "контрнаступа"

СМИ: США и Украине придется менять стратегию из-за неудачи "контрнаступа" - РИА Новости, 22.09.2023

СМИ: США и Украине придется менять стратегию из-за неудачи "контрнаступа"

Украине и ее западным союзникам, вероятно, придется менять военную стратегию после неудачных попыток использования западных тактик в ходе неудачного... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:50

2023-09-22T15:50

2023-09-22T15:50

специальная военная операция на украине

украина

в мире

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украине и ее западным союзникам, вероятно, придется менять военную стратегию после неудачных попыток использования западных тактик в ходе неудачного контрнаступления, говорится в материале агентства Блумберг. "Украинское нынешнее наступление изначально шло сложно, потому что страна пыталась подражать западным тактикам без преимуществ... которых ожидали западные военные", - говорится в сообщении агентства. Автор указывает, что США, если они желают продолжать поддерживать Киев в конфликте, нужно будет в целом поменять стратегию. Среди других изменений агентство считает нужным готовиться к якобы возможной эскалации или наоборот затягиванию конфликта, Блумберг также отмечает, что усилия США по подготовке Украины к контрнаступлению оказались разочаровывающими. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

https://ria.ru/20230921/rabotino-1897783356.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр