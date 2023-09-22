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Украина и Запад не готовы к изнурительному конфликту, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2023
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18:29 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/konflikt-1898098109.html
Украина и Запад не готовы к изнурительному конфликту, пишут СМИ
Украина и Запад не готовы к изнурительному конфликту, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2023
Украина и Запад не готовы к изнурительному конфликту, пишут СМИ
Украина и её западные союзники не готовы к изнурительному конфликту на истощение, сообщает в пятницу издание Economist. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:29
2023-09-22T18:29
в мире
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
сша
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украина и её западные союзники не готовы к изнурительному конфликту на истощение, сообщает в пятницу издание Economist. "И Украина, и ее западные сторонники начинают понимать, что это будет изнурительная война на истощение... Но, к сожалению, Украина пока не готова, как и ее западные партнеры", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание Украине нужно начать "рационально использовать ресурсы", а также повысить устойчивость, наладив обслуживание поврежденной техники и поставки боеприпасов. "Необходима и экономическая перестройка... нужно отказаться от напыщенных планов по послевоенному восстановлению и уделить больше внимания увеличению объемов производства и капитальных расходов", - пишет издание. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
https://ria.ru/20230922/soyuznik-1898048661.html
https://ria.ru/20230922/evrosoyuz-1898069799.html
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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, сша, сергей шойгу, россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, США, Сергей Шойгу, Россия
Украина и Запад не готовы к изнурительному конфликту, пишут СМИ

Economist: Украина и ее западные союзники не готовы к изнурительному конфликту

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украина и её западные союзники не готовы к изнурительному конфликту на истощение, сообщает в пятницу издание Economist.
«
"И Украина, и ее западные сторонники начинают понимать, что это будет изнурительная война на истощение... Но, к сожалению, Украина пока не готова, как и ее западные партнеры", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечает издание Украине нужно начать "рационально использовать ресурсы", а также повысить устойчивость, наладив обслуживание поврежденной техники и поставки боеприпасов.
«
"Необходима и экономическая перестройка... нужно отказаться от напыщенных планов по послевоенному восстановлению и уделить больше внимания увеличению объемов производства и капитальных расходов", - пишет издание.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
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