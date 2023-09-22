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Китай и Сирия выступили против односторонних санкций - РИА Новости, 22.09.2023
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17:39 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/kitay-1898086005.html
Китай и Сирия выступили против односторонних санкций
Китай и Сирия выступили против односторонних санкций - РИА Новости, 22.09.2023
Китай и Сирия выступили против односторонних санкций
Китай и Сирия будут вместе выступать против любых форм силовой политики, односторонних санкций и ограничительных мер против других стран, говорится в совместном РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:39
2023-09-22T17:39
в мире
китай
сирия
оон
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай и Сирия будут вместе выступать против любых форм силовой политики, односторонних санкций и ограничительных мер против других стран, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства. "(Стороны будут) выступать решительно против любых форм гегемонии и силовой политики, включая применение незаконных односторонних санкций и ограничительных мер против других стран", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая. Отмечается, что стороны будут укреплять координацию и сотрудничество в региональных и международных делах, совместно придерживаться подлинной многосторонности, "защищать международную систему, в центре которой ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН".
https://ria.ru/20230922/kitay-1898079113.html
китай
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в мире, китай, сирия, оон
В мире, Китай, Сирия, ООН
Китай и Сирия выступили против односторонних санкций

Китай и Сирия выступили против силовой политики и односторонних санкций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Пудун в Шанхае. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай и Сирия будут вместе выступать против любых форм силовой политики, односторонних санкций и ограничительных мер против других стран, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства.
"(Стороны будут) выступать решительно против любых форм гегемонии и силовой политики, включая применение незаконных односторонних санкций и ограничительных мер против других стран", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что стороны будут укреплять координацию и сотрудничество в региональных и международных делах, совместно придерживаться подлинной многосторонности, "защищать международную систему, в центре которой ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН".
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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