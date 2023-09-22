https://ria.ru/20230922/kitay-1898086005.html
Китай и Сирия выступили против односторонних санкций
Китай и Сирия выступили против односторонних санкций - РИА Новости, 22.09.2023
Китай и Сирия выступили против односторонних санкций
Китай и Сирия будут вместе выступать против любых форм силовой политики, односторонних санкций и ограничительных мер против других стран, говорится в совместном РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:39
2023-09-22T17:39
2023-09-22T17:39
в мире
китай
сирия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150890/32/1508903287_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_b08e1ec45716ede9aa22febe955645df.jpg
ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай и Сирия будут вместе выступать против любых форм силовой политики, односторонних санкций и ограничительных мер против других стран, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства. "(Стороны будут) выступать решительно против любых форм гегемонии и силовой политики, включая применение незаконных односторонних санкций и ограничительных мер против других стран", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая. Отмечается, что стороны будут укреплять координацию и сотрудничество в региональных и международных делах, совместно придерживаться подлинной многосторонности, "защищать международную систему, в центре которой ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН".
https://ria.ru/20230922/kitay-1898079113.html
китай
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150890/32/1508903287_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_c87a8c72f1ad6a75650aaa93ed3676e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сирия, оон
В мире, Китай, Сирия, ООН
Китай и Сирия выступили против односторонних санкций
Китай и Сирия выступили против силовой политики и односторонних санкций