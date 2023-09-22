https://ria.ru/20230922/kitay-1898086005.html

Китай и Сирия выступили против односторонних санкций

Китай и Сирия выступили против односторонних санкций - РИА Новости, 22.09.2023

Китай и Сирия выступили против односторонних санкций

Китай и Сирия будут вместе выступать против любых форм силовой политики, односторонних санкций и ограничительных мер против других стран, говорится в совместном РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:39

2023-09-22T17:39

2023-09-22T17:39

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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай и Сирия будут вместе выступать против любых форм силовой политики, односторонних санкций и ограничительных мер против других стран, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства. "(Стороны будут) выступать решительно против любых форм гегемонии и силовой политики, включая применение незаконных односторонних санкций и ограничительных мер против других стран", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая. Отмечается, что стороны будут укреплять координацию и сотрудничество в региональных и международных делах, совместно придерживаться подлинной многосторонности, "защищать международную систему, в центре которой ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН".

https://ria.ru/20230922/kitay-1898079113.html

китай

сирия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сирия, оон