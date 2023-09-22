https://ria.ru/20230922/kartina-1898010084.html

В Москве открывается выставка картин, посвященных педагогам

В Москве открывается выставка картин, посвященных педагогам - РИА Новости, 22.09.2023

В Москве открывается выставка картин, посвященных педагогам

Выставка "Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников" начнет свою работу в Москве. Выставка приурочена к Году педагога и наставника и... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:51

2023-09-22T13:51

2023-09-22T13:51

год педагога и наставника

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854926403_0:466:2048:1618_1920x0_80_0_0_3a2c9be4d50b428877404c58e7b9644e.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выставка "Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников" начнет свою работу в Москве. Выставка приурочена к Году педагога и наставника и вошла в федеральный план основных мероприятий.Торжественное открытие состоится 26 сентября. В нем примут участие представители Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, Государственного университета просвещения, а также юные художники из разных регионов страны.Выставка расположена в Нарышкинском сквере на Страстном бульваре г. Москвы, где представлены работы победителей и дипломантов творческих конкурсов, проводившихся в России в рамках Года педагога и наставника: "Наставничество. Взгляд молодых" (Государственный университет просвещения), "Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников" (Министерство культуры РФ), "Учителями славится Россия!" (Государственный Светленский музей, г. Томск). География участников выставки: Ростовская, Рязанская, Белгородская, Тверская, Оренбургская и Московская области, Республики Тыва, Адыгея, Башкортостан, Мордовия, Удмуртия и ДНР, а также Томск, Москва и Санкт-Петербург.На картинах представлены за работой знаменитые педагоги и наставники: Константин Дмитриевич Ушинский, Василий Александрович Сухомлинский, Надежда Константиновна Крупская, Владимир Абрамович Караковский, Борис Михайлович Неменский и другие, а также любимые учителя самих авторов.Картины сопровождаются цитатами выдающихся педагогов о педагогике и искусстве. Выставка продлится до 20 октября 2023 года.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор