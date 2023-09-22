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В Москве открывается выставка картин, посвященных педагогам
В Москве открывается выставка картин, посвященных педагогам - РИА Новости, 22.09.2023
В Москве открывается выставка картин, посвященных педагогам
Выставка "Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников" начнет свою работу в Москве. Выставка приурочена к Году педагога и наставника и... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:51
2023-09-22T13:51
2023-09-22T13:51
год педагога и наставника
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выставка "Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников" начнет свою работу в Москве. Выставка приурочена к Году педагога и наставника и вошла в федеральный план основных мероприятий.Торжественное открытие состоится 26 сентября. В нем примут участие представители Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, Государственного университета просвещения, а также юные художники из разных регионов страны.Выставка расположена в Нарышкинском сквере на Страстном бульваре г. Москвы, где представлены работы победителей и дипломантов творческих конкурсов, проводившихся в России в рамках Года педагога и наставника: "Наставничество. Взгляд молодых" (Государственный университет просвещения), "Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников" (Министерство культуры РФ), "Учителями славится Россия!" (Государственный Светленский музей, г. Томск). География участников выставки: Ростовская, Рязанская, Белгородская, Тверская, Оренбургская и Московская области, Республики Тыва, Адыгея, Башкортостан, Мордовия, Удмуртия и ДНР, а также Томск, Москва и Санкт-Петербург.На картинах представлены за работой знаменитые педагоги и наставники: Константин Дмитриевич Ушинский, Василий Александрович Сухомлинский, Надежда Константиновна Крупская, Владимир Абрамович Караковский, Борис Михайлович Неменский и другие, а также любимые учителя самих авторов.Картины сопровождаются цитатами выдающихся педагогов о педагогике и искусстве. Выставка продлится до 20 октября 2023 года.
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социальный навигатор
Год педагога и наставника, Социальный навигатор
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выставка "Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников" начнет свою работу в Москве. Выставка приурочена к Году педагога и наставника и вошла в федеральный план основных мероприятий.
Торжественное открытие состоится 26 сентября. В нем примут участие представители Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, Государственного университета просвещения, а также юные художники из разных регионов страны.
Выставка расположена в Нарышкинском сквере на Страстном бульваре г. Москвы, где представлены работы победителей и дипломантов творческих конкурсов, проводившихся в России в рамках Года педагога и наставника: "Наставничество. Взгляд молодых" (Государственный университет просвещения), "Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников" (Министерство культуры РФ), "Учителями славится Россия!" (Государственный Светленский музей, г. Томск). География участников выставки: Ростовская, Рязанская, Белгородская, Тверская, Оренбургская и Московская области, Республики Тыва, Адыгея, Башкортостан, Мордовия, Удмуртия и ДНР, а также Томск, Москва и Санкт-Петербург.
На картинах представлены за работой знаменитые педагоги и наставники: Константин Дмитриевич Ушинский, Василий Александрович Сухомлинский, Надежда Константиновна Крупская, Владимир Абрамович Караковский, Борис Михайлович Неменский и другие, а также любимые учителя самих авторов.
Картины сопровождаются цитатами выдающихся педагогов о педагогике и искусстве. Выставка продлится до 20 октября 2023 года.