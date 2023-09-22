https://ria.ru/20230922/karabakh-1898114311.html
МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня
МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 22.09.2023
МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня
С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, говорится в РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:47
2023-09-22T19:47
2023-09-22T19:49
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758397952_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_eea8d059bda6eab90971d6ac238c67e2.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводится разбирательство по данным фактам. Также российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758397952_0:83:2619:2048_1920x0_80_0_0_6c38dea54d5b391e474a7c672670b688.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Армения
МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня
МО России: в Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня