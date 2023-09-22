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МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 22.09.2023
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19:47 22.09.2023 (обновлено: 19:49 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/karabakh-1898114311.html
МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня
МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 22.09.2023
МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня
С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, говорится в РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:47
2023-09-22T19:49
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
армения
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводится разбирательство по данным фактам. Также российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Армения
МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МО России: в Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту, Нагорный Карабах
Российский миротворец на блокпосту, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский миротворец на блокпосту, Нагорный Карабах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
«
"С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводится разбирательство по данным фактам.
Также российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия.
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