https://ria.ru/20230922/karabakh-1898114311.html

МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 22.09.2023

МО России: в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня

С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, говорится в РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:47

2023-09-22T19:47

2023-09-22T19:49

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

армения

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводится разбирательство по данным фактам. Также российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения