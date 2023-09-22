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Помощник Алиева прокомментировал ситуацию с армянскими военными в Карабахе - РИА Новости, 22.09.2023
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13:12 22.09.2023 (обновлено: 13:33 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/karabakh-1897992273.html
Помощник Алиева прокомментировал ситуацию с армянскими военными в Карабахе
Помощник Алиева прокомментировал ситуацию с армянскими военными в Карабахе - РИА Новости, 22.09.2023
Помощник Алиева прокомментировал ситуацию с армянскими военными в Карабахе
Армянские военнослужащие, которые добровольно сложили оружие в Карабахе, свободны, написал помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:12
2023-09-22T13:33
в мире
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
армения
хикмет гаджиев
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БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Армянские военнослужащие, которые добровольно сложили оружие в Карабахе, свободны, написал помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter)."Мы на добровольной и индивидуальной основе обеспечиваем безопасность движения гражданских лиц на личных автомобилях по дороге Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта - ред.) - Лачин. Желающие уехать - в основном члены семей армянских военнослужащих. Военнослужащие, которые добровольно сложили оружие, свободны, как мы прямо заявили об этом", - заявил Гаджиев, комментируя обсуждения с Бакинским офисом Международного комитета Красного Креста, а также с другими международными партнерами.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, армения, хикмет гаджиев
В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Армения, Хикмет Гаджиев
Помощник Алиева прокомментировал ситуацию с армянскими военными в Карабахе

Помощник Алиева: Баку отпустил армянских военных в Карабахе, сложивших оружие

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Город Степанакерт. Архивное фото
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БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Армянские военнослужащие, которые добровольно сложили оружие в Карабахе, свободны, написал помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
«
"Мы на добровольной и индивидуальной основе обеспечиваем безопасность движения гражданских лиц на личных автомобилях по дороге Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта - ред.) - Лачин. Желающие уехать - в основном члены семей армянских военнослужащих. Военнослужащие, которые добровольно сложили оружие, свободны, как мы прямо заявили об этом", - заявил Гаджиев, комментируя обсуждения с Бакинским офисом Международного комитета Красного Креста, а также с другими международными партнерами.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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В миреСитуация в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияХикмет Гаджиев
 
 
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