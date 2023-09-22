https://ria.ru/20230922/internet-svyaz-1898051540.html

Жителей пяти сел Липецкой области обеспечили Интернет-связью

Жителей пяти сел Липецкой области обеспечили Интернет-связью - РИА Новости, 22.09.2023

Жителей пяти сел Липецкой области обеспечили Интернет-связью

Пять сел Липецкой области и более полутора тысяч их жителей власти региона обеспечили Интернетом по технологии LTE; до конца года цифровая связь появится еще в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:35

2023-09-22T15:35

2023-09-22T15:35

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

технологии

интернет

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ЛИПЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Пять сел Липецкой области и более полутора тысяч их жителей власти региона обеспечили Интернетом по технологии LTE; до конца года цифровая связь появится еще в 27 населенных пунктах Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что пять новых сотовых вышек построены в деревне Княжная и селе Васильевка Воловского района, в селе Жерновное Долгоруковского района, в селах Малинино и Синдякино Хлевенского района. По словам Артамонова, до конца года бесперебойный Интернет придет еще в 27 сел, расположенных в 12 районах Липецкой области. "Работа по строительству необходимой инфраструктуры будет продолжена. На территории региона должны быть повсеместно доступны качественная сотовая связь и возможность для выхода в Интернет. Это не роскошь, а обычный пакет услуг, необходимый для жизни, работы, учебы, коммуникации", – считает Артамонов. Он отметил, что почти за два года устойчивая мобильная связь и мобильный интернет появились в 35 малых населенных пунктах региона.

https://ria.ru/20230307/internet-1856430260.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, технологии, интернет