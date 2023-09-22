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Жителей пяти сел Липецкой области обеспечили Интернет-связью - РИА Новости, 22.09.2023
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Липецкая область
 
15:35 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/internet-svyaz-1898051540.html
Жителей пяти сел Липецкой области обеспечили Интернет-связью
Жителей пяти сел Липецкой области обеспечили Интернет-связью - РИА Новости, 22.09.2023
Жителей пяти сел Липецкой области обеспечили Интернет-связью
Пять сел Липецкой области и более полутора тысяч их жителей власти региона обеспечили Интернетом по технологии LTE; до конца года цифровая связь появится еще в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:35
2023-09-22T15:35
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
технологии
интернет
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ЛИПЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Пять сел Липецкой области и более полутора тысяч их жителей власти региона обеспечили Интернетом по технологии LTE; до конца года цифровая связь появится еще в 27 населенных пунктах Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что пять новых сотовых вышек построены в деревне Княжная и селе Васильевка Воловского района, в селе Жерновное Долгоруковского района, в селах Малинино и Синдякино Хлевенского района. По словам Артамонова, до конца года бесперебойный Интернет придет еще в 27 сел, расположенных в 12 районах Липецкой области. "Работа по строительству необходимой инфраструктуры будет продолжена. На территории региона должны быть повсеместно доступны качественная сотовая связь и возможность для выхода в Интернет. Это не роскошь, а обычный пакет услуг, необходимый для жизни, работы, учебы, коммуникации", – считает Артамонов. Он отметил, что почти за два года устойчивая мобильная связь и мобильный интернет появились в 35 малых населенных пунктах региона.
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липецкая область, игорь артамонов, технологии, интернет
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Технологии, Интернет

Жителей пяти сел Липецкой области обеспечили Интернет-связью

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМачта базовой станции сотовой связи
Мачта базовой станции сотовой связи - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мачта базовой станции сотовой связи
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ЛИПЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Пять сел Липецкой области и более полутора тысяч их жителей власти региона обеспечили Интернетом по технологии LTE; до конца года цифровая связь появится еще в 27 населенных пунктах Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что пять новых сотовых вышек построены в деревне Княжная и селе Васильевка Воловского района, в селе Жерновное Долгоруковского района, в селах Малинино и Синдякино Хлевенского района. По словам Артамонова, до конца года бесперебойный Интернет придет еще в 27 сел, расположенных в 12 районах Липецкой области.
"Работа по строительству необходимой инфраструктуры будет продолжена. На территории региона должны быть повсеместно доступны качественная сотовая связь и возможность для выхода в Интернет. Это не роскошь, а обычный пакет услуг, необходимый для жизни, работы, учебы, коммуникации", – считает Артамонов.
Он отметил, что почти за два года устойчивая мобильная связь и мобильный интернет появились в 35 малых населенных пунктах региона.
Телефонные и интернет-провода в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновТехнологииИнтернет
 
 
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