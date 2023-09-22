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Минобрнауки проведет конкурс лекций по "Основам государственности"
Минобрнауки проведет конкурс лекций по "Основам государственности" - РИА Новости, 22.09.2023
Минобрнауки проведет конкурс лекций по "Основам государственности"
Министерство науки и высшего образования России проведет конкурс на лучшие лекции и семинары среди преподавателей нового курса "Основы российской... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:26
2023-09-22T12:26
2023-09-22T13:02
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России проведет конкурс на лучшие лекции и семинары среди преподавателей нового курса "Основы российской государственности", сообщил проректор РАНХиГС при президенте Российской Федерации, научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин. "Поскольку этот курс являются курсом, который развивающийся и живой, Министерством науки и высшего образования России принято решение о проведении конкурса на лучшие лекции, методические разработки и семинары", - сказал Полосин. Он добавил, что все преподаватели этого курса могут стать участниками конкурса. Ко Дню студента 25 января 2024 года планируется подведение итогов конкурса и награждение. Президент России Владимир Путин 29 января поручил Минобрнауки РФ разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс "Основы российской государственности". Для внедрения академического курса, посвященного основам и принципам российской государственности для студентов вузов, был разработан проект "ДНК России", который стартовал в прошлом году, он нацелен на глубокую включенность преподавателей и исследователей в эту работу.
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Год педагога и наставника, Общество, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России проведет конкурс на лучшие лекции и семинары среди преподавателей нового курса "Основы российской государственности", сообщил проректор РАНХиГС при президенте Российской Федерации, научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин.
"Поскольку этот курс являются курсом, который развивающийся и живой, Министерством науки и высшего образования России принято решение о проведении конкурса на лучшие лекции, методические разработки и семинары", - сказал Полосин.
Он добавил, что все преподаватели этого курса могут стать участниками конкурса. Ко Дню студента 25 января 2024 года планируется подведение итогов конкурса и награждение.
Президент России Владимир Путин 29 января поручил Минобрнауки РФ разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс "Основы российской государственности". Для внедрения академического курса, посвященного основам и принципам российской государственности для студентов вузов, был разработан проект "ДНК России", который стартовал в прошлом году, он нацелен на глубокую включенность преподавателей и исследователей в эту работу.