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Украинские войска выпустили по Горловке три кассетных снаряда - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/gorlovka-1898021855.html
Украинские войска выпустили по Горловке три кассетных снаряда
Украинские войска выпустили по Горловке три кассетных снаряда - РИА Новости, 22.09.2023
Украинские войска выпустили по Горловке три кассетных снаряда
Украинские войска в 13.40 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:21
2023-09-22T14:21
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряснаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230921/oruzhie-1897751574.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Горловке три кассетных снаряда

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Андрей Картаполов
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия
Вчера, 12:48
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряснаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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