https://ria.ru/20230922/fond-1898061445.html

Фонд "Защитники Отечества" получит грант более чем в пять миллиардов рублей

Фонд "Защитники Отечества" получит грант более чем в пять миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2023

Фонд "Защитники Отечества" получит грант более чем в пять миллиардов рублей

Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" получит грант в размере более 5 миллиардов рублей, такое решение принято правительством,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:13

2023-09-22T16:13

2023-09-22T16:13

специальная военная операция на украине

общество

россия

михаил мишустин

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" получит грант в размере более 5 миллиардов рублей, такое решение принято правительством, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке еще один вопрос, который касается прав участников Специальной военной операции. Ведем такую работу, в том числе через государственный фонд "Защитники Отечества", созданный по инициативе президента. Правительство направит этой структуре грант в размере более пяти миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Выделенная сумма, по его словам, позволит оказывать поддержку и ветеранам СВО, и их близким, включая содействие в медицинской реабилитации, трудоустройстве и обучении, предоставлении юридической помощи, реализации целого ряда других мер, которые востребованы подопечными организации и членами их семей в регионах.

https://ria.ru/20230907/veteran-1894801620.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр