https://ria.ru/20230922/fond-1898061445.html
Фонд "Защитники Отечества" получит грант более чем в пять миллиардов рублей
Фонд "Защитники Отечества" получит грант более чем в пять миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2023
Фонд "Защитники Отечества" получит грант более чем в пять миллиардов рублей
Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" получит грант в размере более 5 миллиардов рублей, такое решение принято правительством,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:13
2023-09-22T16:13
2023-09-22T16:13
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" получит грант в размере более 5 миллиардов рублей, такое решение принято правительством, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке еще один вопрос, который касается прав участников Специальной военной операции. Ведем такую работу, в том числе через государственный фонд "Защитники Отечества", созданный по инициативе президента. Правительство направит этой структуре грант в размере более пяти миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Выделенная сумма, по его словам, позволит оказывать поддержку и ветеранам СВО, и их близким, включая содействие в медицинской реабилитации, трудоустройстве и обучении, предоставлении юридической помощи, реализации целого ряда других мер, которые востребованы подопечными организации и членами их семей в регионах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Фонд "Защитники Отечества" получит грант более чем в пять миллиардов рублей
Мишустин: фонд "Защитники Отечества" получит более пяти миллиардов рублей гранта
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" получит грант в размере более 5 миллиардов рублей, такое решение принято правительством, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня в повестке еще один вопрос, который касается прав участников Специальной военной операции. Ведем такую работу, в том числе через государственный фонд "Защитники Отечества", созданный по инициативе президента. Правительство направит этой структуре грант в размере более пяти миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Выделенная сумма, по его словам, позволит оказывать поддержку и ветеранам СВО, и их близким, включая содействие в медицинской реабилитации, трудоустройстве и обучении, предоставлении юридической помощи, реализации целого ряда других мер, которые востребованы подопечными организации и членами их семей в регионах.
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