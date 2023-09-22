https://ria.ru/20230922/fanera-1898078238.html
Новое производство фанеры открылось в Вологодской области
Новое производство фанеры открылось в Вологодской области - РИА Новости, 22.09.2023
Новое производство фанеры открылось в Вологодской области
Производство большеформатной фанеры мощностью 180 тысяч кубометров в год открылось в пятницу в поселке Вохтога Вологодской области, оно станет одним из... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:29
2023-09-22T17:29
2023-09-22T19:17
волгоградская область
александр гуцан
владимир путин
олег кувшинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898079332_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dcfeeaf0206d563d0c9fa38942a843c9.jpg
ВОЛОГДА, 22 сен - РИА Новости. Производство большеформатной фанеры мощностью 180 тысяч кубометров в год открылось в пятницу в поселке Вохтога Вологодской области, оно станет одним из крупнейших в стране, сообщает пресс-служба правительства региона. Открытие предприятия приветствовал президент РФ Владимир Путин, его слова на церемонии торжественного открытия озвучил полномочный представитель в СЗФО Александр Гуцан. "Это большое, значимое для Вологодской области событие, убедительно свидетельствующее о реальных возможностях российских регионов привлекать серьезные инвестиции, воплощать в жизнь масштабные высокотехнологичные проекты, направленные на эффективное развитие лесного комплекса, отечественной промышленности в целом, решение приоритетных задач и экологической повестки дня", - передал Гуцан слова президента. Новое предприятие создали две вологодские деревообрабатывающие организации - "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" и "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат", вложив с учетом займа российского Фонда развития промышленности 12,5 миллиарда рублей. Дополнительным преимуществом нового производства является возможность выпускать не только большеформатные листы фанеры, но и редкие эксклюзивные форматы по заявкам заказчиков, говорится в пресс-релизе. Кроме того, отмечается, что фанерный завод будет практически безотходным производством. Из древесных отходов, стружки и опилок планируют выпускать древесно-стружечные плиты, топливные брикеты и гранулы, а ил из технологических бассейнов сжигать в котельной. На первом этапе на заводе будет занято 200 человек, к выходу на полную мощность – до 700. "Мы дали второе рождение Вохтоге, Грязовецкому округу, отремонтировали дороги и социальные объекты, построили инфраструктуру. Через несколько лет население поселка увеличится почти в два раза. Мы будем строить жилье, новые социальные объекты. Санкционное давление стало стимулом для нашего развития", - сказал на церемонии открытия губернатор области Олег Кувшинников.
https://ria.ru/20230920/kuvshinovo-1897601454.html
https://ria.ru/20230920/maslodelie-1897498463.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898079332_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1ba619c0c49875f9e65dcfa1f09875fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гуцан, владимир путин, олег кувшинников
Волгоградская область, Александр Гуцан, Владимир Путин, Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 22 сен - РИА Новости. Производство большеформатной фанеры мощностью 180 тысяч кубометров в год открылось в пятницу в поселке Вохтога Вологодской области, оно станет одним из крупнейших в стране, сообщает пресс-служба правительства региона.
Открытие предприятия приветствовал президент РФ Владимир Путин
, его слова на церемонии торжественного открытия озвучил полномочный представитель в СЗФО Александр Гуцан
.
В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново
"Это большое, значимое для Вологодской области событие, убедительно свидетельствующее о реальных возможностях российских регионов привлекать серьезные инвестиции, воплощать в жизнь масштабные высокотехнологичные проекты, направленные на эффективное развитие лесного комплекса, отечественной промышленности в целом, решение приоритетных задач и экологической повестки дня", - передал Гуцан слова президента.
Новое предприятие создали две вологодские деревообрабатывающие организации - "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" и "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат", вложив с учетом займа российского Фонда развития промышленности 12,5 миллиарда рублей. Дополнительным преимуществом нового производства является возможность выпускать не только большеформатные листы фанеры, но и редкие эксклюзивные форматы по заявкам заказчиков, говорится в пресс-релизе.
Кроме того, отмечается, что фанерный завод будет практически безотходным производством. Из древесных отходов, стружки и опилок планируют выпускать древесно-стружечные плиты, топливные брикеты и гранулы, а ил из технологических бассейнов сжигать в котельной. На первом этапе на заводе будет занято 200 человек, к выходу на полную мощность – до 700.
В Вологде открыли экспозицию, посвященную истории маслоделия
"Мы дали второе рождение Вохтоге, Грязовецкому округу, отремонтировали дороги и социальные объекты, построили инфраструктуру. Через несколько лет население поселка увеличится почти в два раза. Мы будем строить жилье, новые социальные объекты. Санкционное давление стало стимулом для нашего развития", - сказал на церемонии открытия губернатор области Олег Кувшинников
.