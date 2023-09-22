https://ria.ru/20230922/fanera-1898078238.html

Новое производство фанеры открылось в Вологодской области

Новое производство фанеры открылось в Вологодской области - РИА Новости, 22.09.2023

Новое производство фанеры открылось в Вологодской области

Производство большеформатной фанеры мощностью 180 тысяч кубометров в год открылось в пятницу в поселке Вохтога Вологодской области, оно станет одним из... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:29

2023-09-22T17:29

2023-09-22T19:17

волгоградская область

александр гуцан

владимир путин

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 22 сен - РИА Новости. Производство большеформатной фанеры мощностью 180 тысяч кубометров в год открылось в пятницу в поселке Вохтога Вологодской области, оно станет одним из крупнейших в стране, сообщает пресс-служба правительства региона. Открытие предприятия приветствовал президент РФ Владимир Путин, его слова на церемонии торжественного открытия озвучил полномочный представитель в СЗФО Александр Гуцан. "Это большое, значимое для Вологодской области событие, убедительно свидетельствующее о реальных возможностях российских регионов привлекать серьезные инвестиции, воплощать в жизнь масштабные высокотехнологичные проекты, направленные на эффективное развитие лесного комплекса, отечественной промышленности в целом, решение приоритетных задач и экологической повестки дня", - передал Гуцан слова президента. Новое предприятие создали две вологодские деревообрабатывающие организации - "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" и "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат", вложив с учетом займа российского Фонда развития промышленности 12,5 миллиарда рублей. Дополнительным преимуществом нового производства является возможность выпускать не только большеформатные листы фанеры, но и редкие эксклюзивные форматы по заявкам заказчиков, говорится в пресс-релизе. Кроме того, отмечается, что фанерный завод будет практически безотходным производством. Из древесных отходов, стружки и опилок планируют выпускать древесно-стружечные плиты, топливные брикеты и гранулы, а ил из технологических бассейнов сжигать в котельной. На первом этапе на заводе будет занято 200 человек, к выходу на полную мощность – до 700. "Мы дали второе рождение Вохтоге, Грязовецкому округу, отремонтировали дороги и социальные объекты, построили инфраструктуру. Через несколько лет население поселка увеличится почти в два раза. Мы будем строить жилье, новые социальные объекты. Санкционное давление стало стимулом для нашего развития", - сказал на церемонии открытия губернатор области Олег Кувшинников.

https://ria.ru/20230920/kuvshinovo-1897601454.html

https://ria.ru/20230920/maslodelie-1897498463.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр гуцан, владимир путин, олег кувшинников