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При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали пять человек - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/donetsk-1898089530.html
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали пять человек
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали пять человек - РИА Новости, 22.09.2023
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали пять человек
По меньшей мере пять человек пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:57
2023-09-22T17:57
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее Кулемзин сообщал, что несколько человек, в том числе и сотрудники районного участка водоканала, пострадали возле остановки общественного транспорта. "При варварском обстреле Куйбышевского района по улице Куйбышева ранены мужчины 1967, 1984, 1981, 1984 года рождения и женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Кроме того, Кулемзин добавил, что повреждены кровля, остекление и фасад многоквартирных жилых домов и административные здания. Куйбышевский район находится на западе Донецка.
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алексей кулемзин (донецк), донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали пять человек

Кулемзин: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали пять человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости
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Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее Кулемзин сообщал, что несколько человек, в том числе и сотрудники районного участка водоканала, пострадали возле остановки общественного транспорта.
"При варварском обстреле Куйбышевского района по улице Куйбышева ранены мужчины 1967, 1984, 1981, 1984 года рождения и женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
Кроме того, Кулемзин добавил, что повреждены кровля, остекление и фасад многоквартирных жилых домов и административные здания.
Куйбышевский район находится на западе Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 сентября, 17:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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