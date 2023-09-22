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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/donetsk-1898075836.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.09.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:10
2023-09-22T17:10
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
нато
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска с 15.10 по 16.45 выпустили в общей сложности еще 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230922/donetsk-1898044039.html
https://ria.ru/20230921/obstrel-1897775099.html
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донецк, горловка, петровский район, нато, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, НАТО, Стирол, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 18 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, украинские войска с 15.10 по 16.45 выпустили в общей сложности еще 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаПетровский районНАТОСтиролСЦККПроисшествия
 
 
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