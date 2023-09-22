Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 18 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские войска с 15.10 по 16.45 выпустили в общей сложности еще 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.