https://ria.ru/20230922/donetsk-1898044039.html

ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.09.2023

ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 14.50 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:12

2023-09-22T15:12

2023-09-22T15:13

куйбышевский район

сцкк

нато

донецк

украина

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230922/obstrely-1897923278.html

https://ria.ru/20230921/obstrel-1897808428.html

куйбышевский район

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

куйбышевский район, сцкк, нато, донецк, украина, происшествия