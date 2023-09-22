https://ria.ru/20230922/donetsk-1898044039.html
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.09.2023
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 14.50 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:12
2023-09-22T15:12
2023-09-22T15:13
куйбышевский район
сцкк
нато
донецк
украина
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230922/obstrely-1897923278.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, сцкк, нато, донецк, украина, происшествия
Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Донецк, Украина, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще три кассетных снаряда