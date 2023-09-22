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ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 22.09.2023 (обновлено: 15:13 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/donetsk-1898044039.html
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.09.2023
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 14.50 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:12
2023-09-22T15:13
куйбышевский район
сцкк
нато
донецк
украина
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230922/obstrely-1897923278.html
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куйбышевский район
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куйбышевский район, сцкк, нато, донецк, украина, происшествия
Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Донецк, Украина, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще три кассетных снаряда

© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
ВСУ выпустили 7 снарядов натовского калибра по Донецку
Вчера, 05:49
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
21 сентября, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районСЦККНАТОДонецкУкраинаПроисшествия
 
 
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