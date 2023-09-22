На Урале завели дело на мужчину, устроившего дебош из-за ссоры с женой
На Урале завели дело на мужчину с оружием, устроившего дебош из-за ссоры с женой
Полицейский. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении вооруженного дебошира из Каменска-Уральского, который хотел помириться с женой и устроил дебош в подъезде, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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"Сотрудники полиции из подразделения дознания отдела полиции №23 Каменска-Уральского в отношении местного ранее судимого жителя, 1980 года рождения... который в подъезде дома своей супруги устроил дебош, пытаясь с ней помириться после ссоры... возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ – угроза убийством", – сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас мужчина, работающий слесарем на местном крупном предприятии, находится под стражей в лечебном учреждении города.
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"Предмет, находившийся в руках подозреваемого, оказался сигнальным револьвером модели "Форманта", который был переделан в боевой. Сыщики уголовного розыска при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли 6 патронов и 2 гильзы, а в его автомобили SsangYong Sports – коробку из-под боеприпасов. По факту хранения оружия полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов – ред.). Кроме того, незадолго до вчерашнего ЧП у него было изъято два ружья", – отметил Горелых.
В четверг сотрудники свердловской полиции и Росгвардии задержали вооруженного жителя Каменска-Уральского, устроившего дебош в подъезде одного из жилых домов из-за ссоры с женой. Мужчина был вооружен предметом, похожим на револьвер. Никто из жильцов дома и силовиков в результате происшествия не пострадал, отмечали ранее правоохранители.
Также, по словам представителя полицейского главка, фигурант женился в мае 2023 года и спустя несколько месяцев стал поднимать руку на супругу, в итоге та написала заявление в территориальное ОВД, где по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело об истязании.