https://ria.ru/20230922/debosh-1898031478.html

На Урале завели дело на мужчину, устроившего дебош из-за ссоры с женой

На Урале завели дело на мужчину, устроившего дебош из-за ссоры с женой - РИА Новости, 22.09.2023

На Урале завели дело на мужчину, устроившего дебош из-за ссоры с женой

Полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении вооруженного дебошира из Каменска-Уральского, который хотел помириться с женой и... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:47

2023-09-22T14:47

2023-09-22T14:48

происшествия

каменск-уральский

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении вооруженного дебошира из Каменска-Уральского, который хотел помириться с женой и устроил дебош в подъезде, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. "Сотрудники полиции из подразделения дознания отдела полиции №23 Каменска-Уральского в отношении местного ранее судимого жителя, 1980 года рождения... который в подъезде дома своей супруги устроил дебош, пытаясь с ней помириться после ссоры... возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ – угроза убийством", – сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас мужчина, работающий слесарем на местном крупном предприятии, находится под стражей в лечебном учреждении города. "Предмет, находившийся в руках подозреваемого, оказался сигнальным револьвером модели "Форманта", который был переделан в боевой. Сыщики уголовного розыска при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли 6 патронов и 2 гильзы, а в его автомобили SsangYong Sports – коробку из-под боеприпасов. По факту хранения оружия полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов – ред.). Кроме того, незадолго до вчерашнего ЧП у него было изъято два ружья", – отметил Горелых. В четверг сотрудники свердловской полиции и Росгвардии задержали вооруженного жителя Каменска-Уральского, устроившего дебош в подъезде одного из жилых домов из-за ссоры с женой. Мужчина был вооружен предметом, похожим на револьвер. Никто из жильцов дома и силовиков в результате происшествия не пострадал, отмечали ранее правоохранители. Также, по словам представителя полицейского главка, фигурант женился в мае 2023 года и спустя несколько месяцев стал поднимать руку на супругу, в итоге та написала заявление в территориальное ОВД, где по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело об истязании.

https://ria.ru/20230911/debosh-1895526938.html

https://ria.ru/20230921/delo-1897882251.html

каменск-уральский

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происшествия, каменск-уральский, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), валерий горелых