https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898071150.html
В проекте бюджета полностью обеспечен материнский капитал, заявил Силуанов
В проекте бюджета полностью обеспечен материнский капитал, заявил Силуанов - РИА Новости, 22.09.2023
В проекте бюджета полностью обеспечен материнский капитал, заявил Силуанов
Материнский капитал в бюджете РФ полностью обеспечен, за трехлетку им воспользуются более 4 миллионов семей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:49
2023-09-22T16:49
2023-09-22T16:53
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Материнский капитал в бюджете РФ полностью обеспечен, за трехлетку им воспользуются более 4 миллионов семей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Материнский капитал также полностью финансово обеспечен. За трехлетку средствами воспользуются более 4 миллионов семей", - сказал он на заседании правительства.
https://ria.ru/20230922/posobie-1898067261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
В проекте бюджета полностью обеспечен материнский капитал, заявил Силуанов
Силуанов: за трехлетку материнским капиталом воспользуются четыре миллиона семей