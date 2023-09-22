https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898071150.html

В проекте бюджета полностью обеспечен материнский капитал, заявил Силуанов

В проекте бюджета полностью обеспечен материнский капитал, заявил Силуанов - РИА Новости, 22.09.2023

В проекте бюджета полностью обеспечен материнский капитал, заявил Силуанов

Материнский капитал в бюджете РФ полностью обеспечен, за трехлетку им воспользуются более 4 миллионов семей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:49

2023-09-22T16:49

2023-09-22T16:53

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Материнский капитал в бюджете РФ полностью обеспечен, за трехлетку им воспользуются более 4 миллионов семей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Материнский капитал также полностью финансово обеспечен. За трехлетку средствами воспользуются более 4 миллионов семей", - сказал он на заседании правительства.

https://ria.ru/20230922/posobie-1898067261.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов