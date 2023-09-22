https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898064550.html
Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год
Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год - РИА Новости, 22.09.2023
Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год
Расходы бюджета РФ в 2024-2026 годах в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год: в 2024 году - 36,6 триллиона рублей, в 2025 году - 34,4 триллиона, в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:26
2023-09-22T16:26
2023-09-22T16:26
экономика
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ в 2024-2026 годах в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год: в 2024 году - 36,6 триллиона рублей, в 2025 году - 34,4 триллиона, в 2026 году - 35,6 триллиона рублей, доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей в следующем году, 33,5 триллиона - в 2025 году и 34,1 триллиона рублей в 2026 году, говорится в материалах к проекту бюджета. "На основе параметров социально-экономического развития прогнозируется поступление доходов в размере 35,0 триллиона рублей (19,4% ВВП) в 2024 году; 33,5 триллиона рублей (17,6% ВВП) в 2025 году; и 34,1 триллиона рублей (16,8% ВВП) в 2026 году", - говорится в материалах. "Расходы федерального бюджета с учетом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики составят в среднем около 35,5 триллиона рублей в год: 36,6 триллиона рублей (20,4% ВВП) в 2024 году, 34,4 триллиона рублей (18,0% ВВП) в 2025 году, 35,6 триллиона рублей (17,6% ВВП) в 2026 году. Как и планировалось, к 2025 году выходим на "нормальный уровень" расходов (~18% ВВП)", - добавляется в документах.
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год
Расходы бюджета в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ в 2024-2026 годах в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год: в 2024 году - 36,6 триллиона рублей, в 2025 году - 34,4 триллиона, в 2026 году - 35,6 триллиона рублей, доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей в следующем году, 33,5 триллиона - в 2025 году и 34,1 триллиона рублей в 2026 году, говорится в материалах к проекту бюджета.
"На основе параметров социально-экономического развития прогнозируется поступление доходов в размере 35,0 триллиона рублей (19,4% ВВП) в 2024 году; 33,5 триллиона рублей (17,6% ВВП) в 2025 году; и 34,1 триллиона рублей (16,8% ВВП) в 2026 году", - говорится в материалах.
"Расходы федерального бюджета с учетом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики составят в среднем около 35,5 триллиона рублей в год: 36,6 триллиона рублей (20,4% ВВП) в 2024 году, 34,4 триллиона рублей (18,0% ВВП) в 2025 году, 35,6 триллиона рублей (17,6% ВВП) в 2026 году. Как и планировалось, к 2025 году выходим на "нормальный уровень" расходов (~18% ВВП)", - добавляется в документах.
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