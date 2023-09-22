Рейтинг@Mail.ru
Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898064550.html
Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год
Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год - РИА Новости, 22.09.2023
Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год
Расходы бюджета РФ в 2024-2026 годах в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год: в 2024 году - 36,6 триллиона рублей, в 2025 году - 34,4 триллиона, в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:26
2023-09-22T16:26
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882562447_754:243:3027:1522_1920x0_80_0_0_4559b99198b17fe1a694f844e430d415.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ в 2024-2026 годах в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год: в 2024 году - 36,6 триллиона рублей, в 2025 году - 34,4 триллиона, в 2026 году - 35,6 триллиона рублей, доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей в следующем году, 33,5 триллиона - в 2025 году и 34,1 триллиона рублей в 2026 году, говорится в материалах к проекту бюджета. "На основе параметров социально-экономического развития прогнозируется поступление доходов в размере 35,0 триллиона рублей (19,4% ВВП) в 2024 году; 33,5 триллиона рублей (17,6% ВВП) в 2025 году; и 34,1 триллиона рублей (16,8% ВВП) в 2026 году", - говорится в материалах. "Расходы федерального бюджета с учетом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики составят в среднем около 35,5 триллиона рублей в год: 36,6 триллиона рублей (20,4% ВВП) в 2024 году, 34,4 триллиона рублей (18,0% ВВП) в 2025 году, 35,6 триллиона рублей (17,6% ВВП) в 2026 году. Как и планировалось, к 2025 году выходим на "нормальный уровень" расходов (~18% ВВП)", - добавляется в документах.
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882562447_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_f1ec1f97877910ab8fea645d7d702886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год

Расходы бюджета в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ в 2024-2026 годах в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год: в 2024 году - 36,6 триллиона рублей, в 2025 году - 34,4 триллиона, в 2026 году - 35,6 триллиона рублей, доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей в следующем году, 33,5 триллиона - в 2025 году и 34,1 триллиона рублей в 2026 году, говорится в материалах к проекту бюджета.
"На основе параметров социально-экономического развития прогнозируется поступление доходов в размере 35,0 триллиона рублей (19,4% ВВП) в 2024 году; 33,5 триллиона рублей (17,6% ВВП) в 2025 году; и 34,1 триллиона рублей (16,8% ВВП) в 2026 году", - говорится в материалах.
"Расходы федерального бюджета с учетом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики составят в среднем около 35,5 триллиона рублей в год: 36,6 триллиона рублей (20,4% ВВП) в 2024 году, 34,4 триллиона рублей (18,0% ВВП) в 2025 году, 35,6 триллиона рублей (17,6% ВВП) в 2026 году. Как и планировалось, к 2025 году выходим на "нормальный уровень" расходов (~18% ВВП)", - добавляется в документах.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета
Вчера, 16:09
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала