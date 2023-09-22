https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898064550.html

Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год

Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год - РИА Новости, 22.09.2023

Проект бюджета предусматривает расходы около 35,5 триллиона рублей в год

Расходы бюджета РФ в 2024-2026 годах в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год: в 2024 году - 36,6 триллиона рублей, в 2025 году - 34,4 триллиона, в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:26

2023-09-22T16:26

2023-09-22T16:26

экономика

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ в 2024-2026 годах в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год: в 2024 году - 36,6 триллиона рублей, в 2025 году - 34,4 триллиона, в 2026 году - 35,6 триллиона рублей, доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей в следующем году, 33,5 триллиона - в 2025 году и 34,1 триллиона рублей в 2026 году, говорится в материалах к проекту бюджета. "На основе параметров социально-экономического развития прогнозируется поступление доходов в размере 35,0 триллиона рублей (19,4% ВВП) в 2024 году; 33,5 триллиона рублей (17,6% ВВП) в 2025 году; и 34,1 триллиона рублей (16,8% ВВП) в 2026 году", - говорится в материалах. "Расходы федерального бюджета с учетом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики составят в среднем около 35,5 триллиона рублей в год: 36,6 триллиона рублей (20,4% ВВП) в 2024 году, 34,4 триллиона рублей (18,0% ВВП) в 2025 году, 35,6 триллиона рублей (17,6% ВВП) в 2026 году. Как и планировалось, к 2025 году выходим на "нормальный уровень" расходов (~18% ВВП)", - добавляется в документах.

https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия