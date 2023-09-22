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В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 22.09.2023
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16:14 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898061616.html
В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения
В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 22.09.2023
В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения
Более 200 миллиардов рублей заложено в проекте трехлетнего бюджета РФ на реализацию программы развития первичного звена здравоохранения, указано в материалах к... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:14
2023-09-22T16:14
россия
общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 200 миллиардов рублей заложено в проекте трехлетнего бюджета РФ на реализацию программы развития первичного звена здравоохранения, указано в материалах к проекту бюджета. "Более 200 млрд рублей на программу "первичное звено для каждого", - говорится в материалах к проекту.
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Дарья Буймова
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россия, общество
Россия, Общество
В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения

На развитие первичного звена здравоохранения заложили 200 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПациентка у электронного терминала в поликлинике в Москве
Пациентка у электронного терминала в поликлинике в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пациентка у электронного терминала в поликлинике в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 200 миллиардов рублей заложено в проекте трехлетнего бюджета РФ на реализацию программы развития первичного звена здравоохранения, указано в материалах к проекту бюджета.
"Более 200 млрд рублей на программу "первичное звено для каждого", - говорится в материалах к проекту.
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