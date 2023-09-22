https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898061616.html

В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения

В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 22.09.2023

В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения

Более 200 миллиардов рублей заложено в проекте трехлетнего бюджета РФ на реализацию программы развития первичного звена здравоохранения, указано в материалах к... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:14

2023-09-22T16:14

2023-09-22T16:14

россия

общество

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 200 миллиардов рублей заложено в проекте трехлетнего бюджета РФ на реализацию программы развития первичного звена здравоохранения, указано в материалах к проекту бюджета. "Более 200 млрд рублей на программу "первичное звено для каждого", - говорится в материалах к проекту.

https://ria.ru/20230127/motivatsiya-1847975461.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество