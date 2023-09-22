https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898061616.html
В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения
В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 22.09.2023
В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения
Более 200 миллиардов рублей заложено в проекте трехлетнего бюджета РФ на реализацию программы развития первичного звена здравоохранения, указано в материалах к... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:14
2023-09-22T16:14
2023-09-22T16:14
россия
общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 200 миллиардов рублей заложено в проекте трехлетнего бюджета РФ на реализацию программы развития первичного звена здравоохранения, указано в материалах к проекту бюджета. "Более 200 млрд рублей на программу "первичное звено для каждого", - говорится в материалах к проекту.
https://ria.ru/20230127/motivatsiya-1847975461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В бюджет заложили средства на развитие первичного звена здравоохранения
На развитие первичного звена здравоохранения заложили 200 миллиардов рублей
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 200 миллиардов рублей заложено в проекте трехлетнего бюджета РФ на реализацию программы развития первичного звена здравоохранения, указано в материалах к проекту бюджета.
"Более 200 млрд рублей на программу "первичное звено для каждого", - говорится в материалах к проекту.
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