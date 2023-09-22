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Ненефтегазовые доходы бюджета в 2024 году вдвое превысят нефтегазовые - РИА Новости, 22.09.2023
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16:04 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898058614.html
Ненефтегазовые доходы бюджета в 2024 году вдвое превысят нефтегазовые
Ненефтегазовые доходы бюджета в 2024 году вдвое превысят нефтегазовые - РИА Новости, 22.09.2023
Ненефтегазовые доходы бюджета в 2024 году вдвое превысят нефтегазовые
Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в 2024 году вдвое превысят поступления от нефти и газа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:04
2023-09-22T16:04
экономика
цены на нефть
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в 2024 году вдвое превысят поступления от нефти и газа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства РФ, на котором рассматривается проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы. "В следующем году мы ожидаем поступления доходов в объеме 35 триллионов рублей. Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики. Ненефтегазовые поступления при этом должны вдвое превысить нефтегазовые", - сказал Мишустин. "Расходы тоже увеличатся. Их предельный размер в 2024 году запланирован на уровне 36,6 триллиона рублей. Прежде всего за счет значительного роста финансирования мер по реализации послания президента Федеральному Собранию. На национальные проекты в следующем году будет выделено около трех триллионов. Свыше 760 миллиардов рублей в течение трех лет пойдут на выполнение инициатив социально-экономического развития", - уточнил он. "Такая динамика позволит обеспечить безусловное финансирование не только всех принятых обязательств, но и других актуальных приоритетов. Это социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры. Ресурсы на все эти приоритеты учтены в трехлетнем бюджете", - добавил премьер.
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экономика, цены на нефть, россия, михаил мишустин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Михаил Мишустин
Ненефтегазовые доходы бюджета в 2024 году вдвое превысят нефтегазовые

Мишустин: ненефтегазовые доходы бюджета в 2024 году вдвое превысят нефтегазовые

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в 2024 году вдвое превысят поступления от нефти и газа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства РФ, на котором рассматривается проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.
"В следующем году мы ожидаем поступления доходов в объеме 35 триллионов рублей. Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики. Ненефтегазовые поступления при этом должны вдвое превысить нефтегазовые", - сказал Мишустин.
"Расходы тоже увеличатся. Их предельный размер в 2024 году запланирован на уровне 36,6 триллиона рублей. Прежде всего за счет значительного роста финансирования мер по реализации послания президента Федеральному Собранию. На национальные проекты в следующем году будет выделено около трех триллионов. Свыше 760 миллиардов рублей в течение трех лет пойдут на выполнение инициатив социально-экономического развития", - уточнил он.
"Такая динамика позволит обеспечить безусловное финансирование не только всех принятых обязательств, но и других актуальных приоритетов. Это социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры. Ресурсы на все эти приоритеты учтены в трехлетнем бюджете", - добавил премьер.
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