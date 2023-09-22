Эксперт прокомментировал высылку священников РПЦ из Болгарии
Эксперт Игнатенко: высылка священников РПЦ не ударит по отношениям церквей
© Фото : Нина КомароваИкона Богородицы "Троеручицы" в Троянском монастыре. У иконы архимандрит Вассиан (Змеев), настоятель подворья Русской православной церкви в Софии
© Фото : Нина Комарова
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Высылка из Болгарии настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) не ударит по отношениям Русской православной и Болгарской православной церквей, считает президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Болгарии было опубликовано сообщение, в котором сказано, что болгарские власти "предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева - ред.) и двух служителей Храма Св. Николая Мирликийского". В посольстве выразили возмущение действиям Болгарской стороны и предположили, что "нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы".
"Архимандрит Вассиан в этом месяце стал объектом операции балканских служб безопасности (и, вероятно, их западных коллег) по ограничению российского влияния. 12 сентября ему и нескольким российским дипломатам власти Северной Македонии запретили въезд в страну. Они при этом сослались на информацию от "компетентных органов". И вот теперь - его высылают из Болгарии, где он является настоятелем подворья РПЦ. Можно предположить, что этот демарш укладывается в русло общего резкого ужесточения в отношении россиян в Европе в эти недели. У всех на слуху запреты на въезд на российских автомобилях", - сказал РИА Новости Игнатенко.
При этом, он подчеркнул, что этот инцидент не испортит отношения между Болгарской и Русской православными церквями.
"Отношения с Болгарской православной церковью у архимандрита Вассиана складывались весьма благоприятно. Позитивно относился к нему главный секретарь Священного синода Болгарской православной церкви епископ Мелнишский Герасим. Можно ожидать, что братолюбивые отношения между Русской и Болгарской церквями выдержат этот удар от светских властей и не пострадают", - заключил собеседник агентства.