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Эксперт прокомментировал высылку священников РПЦ из Болгарии - РИА Новости, 22.09.2023
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Религия
 
12:05 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/bolgariya-1897972510.html
Эксперт прокомментировал высылку священников РПЦ из Болгарии
Эксперт прокомментировал высылку священников РПЦ из Болгарии - РИА Новости, 22.09.2023
Эксперт прокомментировал высылку священников РПЦ из Болгарии
Высылка из Болгарии настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) не ударит по отношениям Русской православной и... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:05
2023-09-22T12:05
религия
болгария
софия (город)
россия
болгарская православная церковь
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Высылка из Болгарии настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) не ударит по отношениям Русской православной и Болгарской православной церквей, считает президент Института религии и политики Антон Игнатенко.Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Болгарии было опубликовано сообщение, в котором сказано, что болгарские власти "предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева - ред.) и двух служителей Храма Св. Николая Мирликийского". В посольстве выразили возмущение действиям Болгарской стороны и предположили, что "нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы"."Архимандрит Вассиан в этом месяце стал объектом операции балканских служб безопасности (и, вероятно, их западных коллег) по ограничению российского влияния. 12 сентября ему и нескольким российским дипломатам власти Северной Македонии запретили въезд в страну. Они при этом сослались на информацию от "компетентных органов". И вот теперь - его высылают из Болгарии, где он является настоятелем подворья РПЦ. Можно предположить, что этот демарш укладывается в русло общего резкого ужесточения в отношении россиян в Европе в эти недели. У всех на слуху запреты на въезд на российских автомобилях", - сказал РИА Новости Игнатенко.При этом, он подчеркнул, что этот инцидент не испортит отношения между Болгарской и Русской православными церквями."Отношения с Болгарской православной церковью у архимандрита Вассиана складывались весьма благоприятно. Позитивно относился к нему главный секретарь Священного синода Болгарской православной церкви епископ Мелнишский Герасим. Можно ожидать, что братолюбивые отношения между Русской и Болгарской церквями выдержат этот удар от светских властей и не пострадают", - заключил собеседник агентства.
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болгария, софия (город), россия, болгарская православная церковь, русская православная церковь, религия
Религия, Болгария, София (город), Россия, Болгарская православная церковь, Русская православная церковь, Религия
Эксперт прокомментировал высылку священников РПЦ из Болгарии

Эксперт Игнатенко: высылка священников РПЦ не ударит по отношениям церквей

© Фото : Нина КомароваИкона Богородицы "Троеручицы" в Троянском монастыре. У иконы архимандрит Вассиан (Змеев), настоятель подворья Русской православной церкви в Софии
Икона Богородицы Троеручицы в Троянском монастыре. У иконы архимандрит Вассиан (Змеев), настоятель подворья Русской православной церкви в Софии - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : Нина Комарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Высылка из Болгарии настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) не ударит по отношениям Русской православной и Болгарской православной церквей, считает президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Болгарии было опубликовано сообщение, в котором сказано, что болгарские власти "предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева - ред.) и двух служителей Храма Св. Николая Мирликийского". В посольстве выразили возмущение действиям Болгарской стороны и предположили, что "нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы".
"Архимандрит Вассиан в этом месяце стал объектом операции балканских служб безопасности (и, вероятно, их западных коллег) по ограничению российского влияния. 12 сентября ему и нескольким российским дипломатам власти Северной Македонии запретили въезд в страну. Они при этом сослались на информацию от "компетентных органов". И вот теперь - его высылают из Болгарии, где он является настоятелем подворья РПЦ. Можно предположить, что этот демарш укладывается в русло общего резкого ужесточения в отношении россиян в Европе в эти недели. У всех на слуху запреты на въезд на российских автомобилях", - сказал РИА Новости Игнатенко.
При этом, он подчеркнул, что этот инцидент не испортит отношения между Болгарской и Русской православными церквями.
"Отношения с Болгарской православной церковью у архимандрита Вассиана складывались весьма благоприятно. Позитивно относился к нему главный секретарь Священного синода Болгарской православной церкви епископ Мелнишский Герасим. Можно ожидать, что братолюбивые отношения между Русской и Болгарской церквями выдержат этот удар от светских властей и не пострадают", - заключил собеседник агентства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом
Вчера, 19:17
 
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