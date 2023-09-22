https://ria.ru/20230922/bolgariya-1897972510.html

Эксперт прокомментировал высылку священников РПЦ из Болгарии

Эксперт прокомментировал высылку священников РПЦ из Болгарии - РИА Новости, 22.09.2023

Эксперт прокомментировал высылку священников РПЦ из Болгарии

Высылка из Болгарии настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) не ударит по отношениям Русской православной и... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:05

2023-09-22T12:05

2023-09-22T12:05

религия

болгария

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религия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Высылка из Болгарии настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) не ударит по отношениям Русской православной и Болгарской православной церквей, считает президент Института религии и политики Антон Игнатенко.Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Болгарии было опубликовано сообщение, в котором сказано, что болгарские власти "предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева - ред.) и двух служителей Храма Св. Николая Мирликийского". В посольстве выразили возмущение действиям Болгарской стороны и предположили, что "нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы"."Архимандрит Вассиан в этом месяце стал объектом операции балканских служб безопасности (и, вероятно, их западных коллег) по ограничению российского влияния. 12 сентября ему и нескольким российским дипломатам власти Северной Македонии запретили въезд в страну. Они при этом сослались на информацию от "компетентных органов". И вот теперь - его высылают из Болгарии, где он является настоятелем подворья РПЦ. Можно предположить, что этот демарш укладывается в русло общего резкого ужесточения в отношении россиян в Европе в эти недели. У всех на слуху запреты на въезд на российских автомобилях", - сказал РИА Новости Игнатенко.При этом, он подчеркнул, что этот инцидент не испортит отношения между Болгарской и Русской православными церквями."Отношения с Болгарской православной церковью у архимандрита Вассиана складывались весьма благоприятно. Позитивно относился к нему главный секретарь Священного синода Болгарской православной церкви епископ Мелнишский Герасим. Можно ожидать, что братолюбивые отношения между Русской и Болгарской церквями выдержат этот удар от светских властей и не пострадают", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230921/vysylka-1897871809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

болгария, софия (город), россия, болгарская православная церковь, русская православная церковь, религия