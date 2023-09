https://ria.ru/20230922/bochelli-1897482806.html

Биография Андреа Бочелли

Биография Андреа Бочелли - РИА Новости, 22.09.2023

Биография Андреа Бочелли

Итальянский певец Андреа Бочелли (Andrea Bocelli) родился 22 сентября 1958 года в местечке Лаятико (регион Тоскана, Италия).

Итальянский певец Андреа Бочелли (Andrea Bocelli) родился 22 сентября 1958 года в местечке Лаятико (регион Тоскана, Италия). С ранних лет у Бочелли начали проявляться признаки наследственной глазной болезни и он начал терять зрение. В 12 лет во время футбольного матча будущий певец получил удар мячом в голову, который привел к осложнению болезни и полной слепоте.С шестилетнего возраста стал учиться играть на фортепиано. Со временем обучился также искусству игры на флейте и саксофоне, одновременно проявив способности к пению.В 1970 году добился первого успеха на музыкальном поприще, выиграв музыкальный конкурс Margherita d'Oro в Виареджо (регион Тоскана, Италия) с песней O sole mio. В 1986 году окончил юридический факультет Пизанского университета. Параллельно с учебой в вузе занимался вокалом под руководством итальянского композитора Лучано Беттарини.В 2013 году получил степень магистра в Консерватории имени Джакомо Пуччини в городе Специи (регион Лигурия, Италия). После получения ученой степени в Пизанском университете в течение года занимался юридической практикой в качестве назначенного государством адвоката.Оставив адвокатское поприще, Бочелли стал брать уроки вокала у известного итальянского оперного певца Франко Корелли. Чтобы платить за уроки, играл на фортепиано в барах.В конце 1980-х годов начал свою певческую карьеру. Известность пришла к нему в 1992 году – тогда он записал совместно с итальянским певцом Дзуккеро композицию Miserere. Первоначально партия, исполненная Бочелли, предназначалась Лучано Паваротти. После записи композиции вокал начинающего певца получил высокую оценку известного тенора.В 1993 году Бочелли подписал контракт со звукозаписывающей компанией Sugar Records.В том же году он стал обладателем первой премии фестиваля Сан-Ремо, выиграв номинацию "Открытие года" с песней Il mare calmo della sera. В 1994 году вышел дебютный альбом исполнителя Il mare calmo della sera. Одноименный сингл, вошедший в альбом, стал хитом, а сам альбом разошелся миллионным тиражом.В 1995 году певец выпустил второй альбом Bocelli, превзошедший по популярности предыдущий. Бочелли стал известен всей Европе, и его пригласили дать концерты во Франции, Германии, Нидерландах.В 1997 году вышел третий альбом Viaggio Italiano, основой которого стали записанные певцом неаполитанские песни.В этом же году вышел четвертый альбом под названием Romanza, в который вошли песни из предыдущих альбомов Бочелли. В том числе в него попала композиция Time to say goodbye, исполненная в дуэте с английской исполнительницей Сарой Брайтман. Альбом разошелся тиражом более 15 миллионов экземпляров. Бочелли стал популярным не то только в Европе, но и в США.В 1999 году увидел свет очередной альбом певца Sogno, который укрепил статус Бочелли как мировой звезды. В пластинку была включена композиция The Prayer, исполненная в дуэте с канадской певицей Селин Дион.В этом же году Бочелли стал первым вокалистом в мире, занявшим три верхние строки в чартах классических альбомов США.За свою карьеру Бочелли выпустил множество студийных и концертных альбомов, включая Aria: The Opera Album (1998), Sacred Arias (2000), Verdi (2000), Cieli di Toscana (2001), Sentimento (2002), Andrea(2004), Amore (2006), в котором певец исполнил песни в дуэте с американскими исполнителями Кристиной Агилерой и Стиви Уандером, Under the desert sky (2007), Vivere live in Tuscany (2007), Incanto (2008), MyChristmas (2009), Concerto: one night in Central Park (2011) и др.В 2013 году Бочелли сотрудничал с певицами Дженнифер Лопес и Нелли Фуртадо при записи своего альбомом Passione. В 2014 году он объединил усилия с оперными певцами Пласидо Доминго и Аной Марией Мартинес при записи диска с оперой Джакомо Пуччини "Манон Леско".В 2015 году Бочелли выпустил студийный альбом Cinema – сборник любимых песен певца из кинофильмов. В него вошли песни из таких картин, как "Вестсайдская история", "Завтрак у Тиффани", "Эвита", "Запах женщины" и др. В альбоме были также представлены дуэты с американскими певицами Арианой Гранде и Николь Шерзингер.В 2018 году вышел альбом Sì, в записи которого принимали участие российская оперная певица Аида Гарифуллина, британские певцы Эд Ширан и Дуа Липа, американский певец Джош Гробан, а также сын певца Маттео.В 1994 году состоялся дебют Бочелли на оперной сцене. Он исполнил партию Макдуфа в опере Джузеппе Верди "Макбет" в Театре Верди в Пизе (Италия). Также выходил на сцену Муниципального театра Кальяри (регион Сардиния, Италия) в роли Рудольфа в опере Джакомо Пуччини "Богема" (1998), Детройтского оперного театра (штат Мичиган, США) в роли Вертера в одноименной опере Жюля Массне (1999), Филармонического театра Вероны (Италия) в роли Фрица в опере Пьетро Масканьи "Друг Фриц" (2001), Муниципального театра Болоньи (Италия) в роли Вертера (2004), Римского оперного театра (Италия) в роли Дона Хосе в опере Жоржа Бизе "Кармен" (2008), Театра Карло Феличе (Генуя, Италия) в роли Ромео в опере Шарля Гуно "Ромео и Джульетта" (2012).В 1999 году выпустил мемуары La musica del silenzio ("Музыка тишины"). В 2000 году вышла англоязычная версия книги, в 2012 году – русская. В 2017 году вышел основанный на мемуарах певца биографический фильм La musica del silenzio ("Музыка тишины") режиссера Майкла Рэдфорда. В 2024 году студия eOne выпустит документальный фильм Andrea Bocelli: Because I believe ("Андреа Бочелли: Потому что я верю") о жизни итальянского певца. В 2011 году Андреа Бочелли основал благотворительный фонд Andrea Bocelli Foundation, который поддерживает людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Почетный президент Teatro del Silenzio в Лаятико, родном городе Бочелли. Ежегодно в июле в театре проводится концерт, в том числе с участием певца.Награжден орденами "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2006), "За заслуги Санчеса, Дуарте и Меллы" (Доминиканская Республика, 2009), медаль "За заслуги" (Сербия, 2022). Неоднократный победитель премии World Music Awards.В 2010 году был награжден звездой на Аллее славы в Голливуде (Лос-Анджелес, США), став седьмым итальянцем, удостоившимся этой чести.Женат вторым браком. От первого брака двое сыновей, от второго – дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

