https://ria.ru/20230922/bezopasnost-1898118174.html

Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе

Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе - РИА Новости, 22.09.2023

Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе

Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом Владимиром Воробьевым военно-политическую обстановку в балтийском... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:08

2023-09-22T20:08

2023-09-22T20:08

балтийский флот вмф россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

калининградская область

владимир воробьев

владимир титов

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом Владимиром Воробьевым военно-политическую обстановку в балтийском регионе и противодействие угрозам национальной безопасности России, сообщили в МИД РФ."Была проведена встреча с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом В.М. Воробьевым, в ходе которой рассмотрена проблематика военно-политической обстановки в балтийском регионе и противодействия угрозам национальной безопасности России", - говорится в сообщении МИД России о поездке первого заместителя министра иностранных дел России в Калининградскую область 22 сентября.

https://ria.ru/20230919/kalibr-1897302002.html

калининградская область

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балтийский флот вмф россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), калининградская область, владимир воробьев, владимир титов