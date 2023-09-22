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Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе
Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе - РИА Новости, 22.09.2023
Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе
Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом Владимиром Воробьевым военно-политическую обстановку в балтийском... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:08
2023-09-22T20:08
2023-09-22T20:08
балтийский флот вмф россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
калининградская область
владимир воробьев
владимир титов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом Владимиром Воробьевым военно-политическую обстановку в балтийском регионе и противодействие угрозам национальной безопасности России, сообщили в МИД РФ."Была проведена встреча с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом В.М. Воробьевым, в ходе которой рассмотрена проблематика военно-политической обстановки в балтийском регионе и противодействия угрозам национальной безопасности России", - говорится в сообщении МИД России о поездке первого заместителя министра иностранных дел России в Калининградскую область 22 сентября.
https://ria.ru/20230919/kalibr-1897302002.html
калининградская область
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балтийский флот вмф россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), калининградская область, владимир воробьев, владимир титов
Балтийский флот ВМФ России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Калининградская область, Владимир Воробьев, Владимир Титов
Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе
Замглавы МИД Титов обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе