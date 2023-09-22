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Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе - РИА Новости, 22.09.2023
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20:08 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/bezopasnost-1898118174.html
Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе
Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе - РИА Новости, 22.09.2023
Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе
Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом Владимиром Воробьевым военно-политическую обстановку в балтийском... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:08
2023-09-22T20:08
балтийский флот вмф россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
калининградская область
владимир воробьев
владимир титов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом Владимиром Воробьевым военно-политическую обстановку в балтийском регионе и противодействие угрозам национальной безопасности России, сообщили в МИД РФ."Была проведена встреча с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом В.М. Воробьевым, в ходе которой рассмотрена проблематика военно-политической обстановки в балтийском регионе и противодействия угрозам национальной безопасности России", - говорится в сообщении МИД России о поездке первого заместителя министра иностранных дел России в Калининградскую область 22 сентября.
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балтийский флот вмф россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), калининградская область, владимир воробьев, владимир титов
Балтийский флот ВМФ России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Калининградская область, Владимир Воробьев, Владимир Титов
Замглавы МИД обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе

Замглавы МИД Титов обсудил с командующим Балтфлотом обстановку в регионе

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время выхода кораблей Балтийского флота в море - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом Владимиром Воробьевым военно-политическую обстановку в балтийском регионе и противодействие угрозам национальной безопасности России, сообщили в МИД РФ.
"Была проведена встреча с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом В.М. Воробьевым, в ходе которой рассмотрена проблематика военно-политической обстановки в балтийском регионе и противодействия угрозам национальной безопасности России", - говорится в сообщении МИД России о поездке первого заместителя министра иностранных дел России в Калининградскую область 22 сентября.
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Корабль Балтийского флота выполнил стрельбу "Калибром" в Белом море
19 сентября, 16:55
 
Балтийский флот ВМФ РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Калининградская областьВладимир ВоробьевВладимир Титов
 
 
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