https://ria.ru/20230922/belorussiya-1898076649.html

В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом

В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом - РИА Новости, 22.09.2023

В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом

Признаков нормализации отношений Запада с Белоруссией не просматривается, заявил журналистам глава белорусского МИД Сергей Алейник. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:13

2023-09-22T17:13

2023-09-22T17:13

в мире

белоруссия

сергей алейник

мид белоруссии

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Признаков нормализации отношений Запада с Белоруссией не просматривается, заявил журналистам глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Пока не просматривается", - сказал Алейник журналистам.

https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, сергей алейник, мид белоруссии