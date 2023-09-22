Рейтинг@Mail.ru
В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/belorussiya-1898076649.html
В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом
В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом - РИА Новости, 22.09.2023
В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом
Признаков нормализации отношений Запада с Белоруссией не просматривается, заявил журналистам глава белорусского МИД Сергей Алейник. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:13
2023-09-22T17:13
в мире
белоруссия
сергей алейник
мид белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_e769936d66e1cea7c887415d8d96e4aa.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Признаков нормализации отношений Запада с Белоруссией не просматривается, заявил журналистам глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Пока не просматривается", - сказал Алейник журналистам.
https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_683:327:2978:2048_1920x0_80_0_0_817f66c070869707ed889ac0b2528b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, сергей алейник, мид белоруссии
В мире, Белоруссия, Сергей Алейник, МИД Белоруссии
В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом

МИД Белоруссии заявил, что не видит признаков нормализации отношений с Западом

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Признаков нормализации отношений Запада с Белоруссией не просматривается, заявил журналистам глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Пока не просматривается", - сказал Алейник журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
"Чушь полная". Путин и Лукашенко оценили ход СВО и фейки Запада
15 сентября, 15:14
 
В миреБелоруссияСергей АлейникМИД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала