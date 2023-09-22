https://ria.ru/20230922/belorussiya-1898076649.html
В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом
В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом - РИА Новости, 22.09.2023
В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом
Признаков нормализации отношений Запада с Белоруссией не просматривается, заявил журналистам глава белорусского МИД Сергей Алейник. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:13
2023-09-22T17:13
2023-09-22T17:13
в мире
белоруссия
сергей алейник
мид белоруссии
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Признаков нормализации отношений Запада с Белоруссией не просматривается, заявил журналистам глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Пока не просматривается", - сказал Алейник журналистам.
https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сергей алейник, мид белоруссии
В мире, Белоруссия, Сергей Алейник, МИД Белоруссии
В Минске не видят признаков нормализации отношений с Западом
МИД Белоруссии заявил, что не видит признаков нормализации отношений с Западом