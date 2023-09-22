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Глава МИД Белоруссии осудил санкционную практику Запада - РИА Новости, 22.09.2023
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10:32 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/belorussiya-1897947385.html
Глава МИД Белоруссии осудил санкционную практику Запада
Глава МИД Белоруссии осудил санкционную практику Запада - РИА Новости, 22.09.2023
Глава МИД Белоруссии осудил санкционную практику Запада
Применяемая коллективным Западом практика санкций является современной формой неоколониализма, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:32
2023-09-22T10:32
в мире
белоруссия
минск
коста-рика
сергей алейник
оон
генеральная ассамблея оон
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Применяемая коллективным Западом практика санкций является современной формой неоколониализма, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. В четверг в рамках работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН Алейник принял участие в восьмой министерской встрече группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем доходов. "На встрече Группы друзей Альянса цивилизаций министр напомнил о том, что Беларусь на протяжении двух десятилетий выступает за признание многообразия путей прогрессивного развития государств как непреходящей ценности человеческой цивилизации. Поскольку именно свобода выбора своего пути развития является главной предпосылкой справедливого, устойчивого и стабильного мира. Беларусь рассматривает санкции, затрагивающие жизнь более трети человечества, как современную форму неоколониализма, которой не должно быть места в международных отношениях между цивилизованными народами в XXI веке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии. В ходе выступления глава белорусской делегации подчеркнул, что в сегодняшнем турбулентном мире существуют много других насущных проблем (геополитическая напряженность, эпидемии, изменение климата), отодвигающих вопрос стран со средним уровнем доходов на второй план. В этой связи Минск выступает за разработку комплексной долгосрочной стратегии ООН для этой группы стран. Алейник подчеркнул необходимость уделять особое внимание факторам, препятствующим реализации ооновской повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, прежде всего, односторонним принудительным мерам. Белорусский министр призвал отказаться от политики применения незаконных санкций и сфокусировать внимание на реальных шагах, которые можно предпринять во имя будущего. Группа единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода (Like-Minded Group for Middle-Income Countries) – неформальное объединение стран-членов ООН, учрежденное 13 июня 2016 года по предложению Белоруссии и Коста-Рики. Сейчас в группу входят 19 стран.
https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html
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в мире, белоруссия, минск, коста-рика, сергей алейник, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Белоруссия, Минск, Коста-Рика, Сергей Алейник, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Глава МИД Белоруссии осудил санкционную практику Запада

Глава МИД Белоруссии назвал санкционную практику Запада формой неоколониализма

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Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Применяемая коллективным Западом практика санкций является современной формой неоколониализма, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
В четверг в рамках работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН Алейник принял участие в восьмой министерской встрече группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем доходов.
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"На встрече Группы друзей Альянса цивилизаций министр напомнил о том, что Беларусь на протяжении двух десятилетий выступает за признание многообразия путей прогрессивного развития государств как непреходящей ценности человеческой цивилизации. Поскольку именно свобода выбора своего пути развития является главной предпосылкой справедливого, устойчивого и стабильного мира. Беларусь рассматривает санкции, затрагивающие жизнь более трети человечества, как современную форму неоколониализма, которой не должно быть места в международных отношениях между цивилизованными народами в XXI веке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии.
В ходе выступления глава белорусской делегации подчеркнул, что в сегодняшнем турбулентном мире существуют много других насущных проблем (геополитическая напряженность, эпидемии, изменение климата), отодвигающих вопрос стран со средним уровнем доходов на второй план. В этой связи Минск выступает за разработку комплексной долгосрочной стратегии ООН для этой группы стран.
Алейник подчеркнул необходимость уделять особое внимание факторам, препятствующим реализации ооновской повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, прежде всего, односторонним принудительным мерам. Белорусский министр призвал отказаться от политики применения незаконных санкций и сфокусировать внимание на реальных шагах, которые можно предпринять во имя будущего.
Группа единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода (Like-Minded Group for Middle-Income Countries) – неформальное объединение стран-членов ООН, учрежденное 13 июня 2016 года по предложению Белоруссии и Коста-Рики. Сейчас в группу входят 19 стран.
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В миреБелоруссияМинскКоста-РикаСергей АлейникООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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