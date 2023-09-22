https://ria.ru/20230922/azerbaydzhan-1897913025.html

Глава МИД Азербайджана призвал отвергнуть злоупотребления в СБ ООН

Глава МИД Азербайджана призвал отвергнуть злоупотребления в СБ ООН - РИА Новости, 22.09.2023

Глава МИД Азербайджана призвал отвергнуть злоупотребления в СБ ООН

Попытки Армении злоупотребить Советом Безопасности для сокрытия своих противоречащих международному праву деяний должны быть решительно отвергнуты, заявил... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T00:55

2023-09-22T00:55

2023-09-22T00:55

в мире

азербайджан

армения

ереван

джейхун байрамов

оон

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БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Попытки Армении злоупотребить Советом Безопасности для сокрытия своих противоречащих международному праву деяний должны быть решительно отвергнуты, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступая в заседании СБ ООН по Карабаху. "В нынешний решающий момент возникновения исторической возможности по налаживанию добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном после продолжавшегося 30 лет кровавого конфликта вся международная общественность и Совет Безопасности ООН в том числе должны адекватно осознавать риски и угрозы в связи с деструктивными действиями Армении, и чрезвычайно важно решительно отвергать попытки Армении злоупотребить Советом Безопасности ООН для сокрытия своих противоречащих международному праву деяний", - сказал он. По его словам, Азербайджан еще раз подтверждает намерение гарантировать обеспечение прав и свобод армянских жителей Карабаха. "Этнические армянские жители приглашаются стать частью нашей модели миролюбивого сосуществования. Вместе с тем Азербайджан напоминает о том, что все государства в рамках международного права имеют обязательство по невмешательству во внутренние дела других государств, непричинению ущерба усилиям по интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и неразжиганию сепаратизма на территории соседних государств. Азербайджан открыт для конструктивных контактов со всеми международными партнерами, искренне заинтересованными в мире, стабильности и благополучии в регионе", - отметил азербайджанский министр. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

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в мире, азербайджан, армения, ереван, джейхун байрамов, оон