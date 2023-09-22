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СМИ: США близки к решению о передаче Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 22.09.2023 (обновлено: 17:49 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/atacms-1898086149.html
СМИ: США близки к решению о передаче Украине ракет ATACMS
СМИ: США близки к решению о передаче Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2023
СМИ: США близки к решению о передаче Украине ракет ATACMS
США "близки к решению" о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS в кассетном исполнении, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:39
2023-09-22T17:49
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США "близки к решению" о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS в кассетном исполнении, пишет газета Washington Post."Администрация Байдена близка к решению о том, чтобы предоставить Украине модификацию дальнобойных ракет ATACMS с кассетными суббоеприпасами, а не унитарной боеголовкой", - сообщило издание со ссылкой на "ряд лиц, знакомых с продолжающейся дискуссией".США пока не удовлетворили просьбу украинцев о поставках им оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние 300 километров, но не исключают такого варианта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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украина, сша, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: США близки к решению о передаче Украине ракет ATACMS

WP: США близки к решению о передаче Украине ракет ATACMS в кассетном исполнении

© Фото : Public domainОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : Public domain
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США "близки к решению" о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS в кассетном исполнении, пишет газета Washington Post.
"Администрация Байдена близка к решению о том, чтобы предоставить Украине модификацию дальнобойных ракет ATACMS с кассетными суббоеприпасами, а не унитарной боеголовкой", - сообщило издание со ссылкой на "ряд лиц, знакомых с продолжающейся дискуссией".
США пока не удовлетворили просьбу украинцев о поставках им оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние 300 километров, но не исключают такого варианта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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