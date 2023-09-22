https://ria.ru/20230922/atacms-1898086149.html

СМИ: США близки к решению о передаче Украине ракет ATACMS

СМИ: США близки к решению о передаче Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2023

СМИ: США близки к решению о передаче Украине ракет ATACMS

США "близки к решению" о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS в кассетном исполнении, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:39

2023-09-22T17:39

2023-09-22T17:49

специальная военная операция на украине

украина

сша

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/03/1497280368_0:838:1501:1682_1920x0_80_0_0_aebf8ee7eec262a01ecae6614e29ce51.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США "близки к решению" о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS в кассетном исполнении, пишет газета Washington Post."Администрация Байдена близка к решению о том, чтобы предоставить Украине модификацию дальнобойных ракет ATACMS с кассетными суббоеприпасами, а не унитарной боеголовкой", - сообщило издание со ссылкой на "ряд лиц, знакомых с продолжающейся дискуссией".США пока не удовлетворили просьбу украинцев о поставках им оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние 300 километров, но не исключают такого варианта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр