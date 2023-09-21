Российский посол объяснил, почему журналистов не пустили к Макрону
Посол Мешков: российских журналистов не пустили к Макрону из-за страха правды
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Решение представителей французских властей не пустить российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20 в Индии связано со страхом услышать правду, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
В ходе саммита G20 в Индии корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию президента Франции. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова данный инцидент можно было бы списать на случайность, если бы это произошло впервые.
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"Это политика, которую Париж проводит с 2017 года... Она связана с тем, что (французские власти - ред.) боятся правды. Потому что именно наши СМИ дают правду. Поэтому и запрещают", - рассказал Мешков.
Дипломат напомнил, что французские власти закрыли телеканал RT France, а также, что российским журналистам отказывали в допуске на пресс-конференции в Елисейском дворце. При этом, по мнению Мешкова, французы по-прежнему "имеют доступ к правде", несмотря на то, что это стало сложнее.
Ранее посол Франции Пьер Леви был вызван в понедельник в МИД России в связи с нежеланием Парижа извиниться за действия в отношении российских журналистов, которым отказали в допуске на пресс-конференцию Макрона. C российской стороны были даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу. Москва адресовала властям страны в лице французского посла "требование прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты".