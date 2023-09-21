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Российский посол объяснил, почему журналистов не пустили к Макрону - РИА Новости, 21.09.2023
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14:10 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/zhurnalisty-1897771157.html
Российский посол объяснил, почему журналистов не пустили к Макрону
Российский посол объяснил, почему журналистов не пустили к Макрону - РИА Новости, 21.09.2023
Российский посол объяснил, почему журналистов не пустили к Макрону
Решение представителей французских властей не пустить российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20 в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:10
2023-09-21T14:10
в мире
франция
алексей мешков
саммит g20
россия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Решение представителей французских властей не пустить российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20 в Индии связано со страхом услышать правду, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24". В ходе саммита G20 в Индии корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию президента Франции. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова данный инцидент можно было бы списать на случайность, если бы это произошло впервые. "Это политика, которую Париж проводит с 2017 года... Она связана с тем, что (французские власти - ред.) боятся правды. Потому что именно наши СМИ дают правду. Поэтому и запрещают", - рассказал Мешков. Дипломат напомнил, что французские власти закрыли телеканал RT France, а также, что российским журналистам отказывали в допуске на пресс-конференции в Елисейском дворце. При этом, по мнению Мешкова, французы по-прежнему "имеют доступ к правде", несмотря на то, что это стало сложнее. Ранее посол Франции Пьер Леви был вызван в понедельник в МИД России в связи с нежеланием Парижа извиниться за действия в отношении российских журналистов, которым отказали в допуске на пресс-конференцию Макрона. C российской стороны были даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу. Москва адресовала властям страны в лице французского посла "требование прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты".
https://ria.ru/20230911/zhurnalist-1895685822.html
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в мире, франция, алексей мешков, саммит g20, россия, эммануэль макрон
В мире, Франция, Алексей Мешков, Саммит G20, Россия, Эммануэль Макрон
Российский посол объяснил, почему журналистов не пустили к Макрону

Посол Мешков: российских журналистов не пустили к Макрону из-за страха правды

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Решение представителей французских властей не пустить российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20 в Индии связано со страхом услышать правду, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
В ходе саммита G20 в Индии корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию президента Франции. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова данный инцидент можно было бы списать на случайность, если бы это произошло впервые.
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Париж прокомментировал недопуск российских журналистов на речь Макрона
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«
"Это политика, которую Париж проводит с 2017 года... Она связана с тем, что (французские власти - ред.) боятся правды. Потому что именно наши СМИ дают правду. Поэтому и запрещают", - рассказал Мешков.
Дипломат напомнил, что французские власти закрыли телеканал RT France, а также, что российским журналистам отказывали в допуске на пресс-конференции в Елисейском дворце. При этом, по мнению Мешкова, французы по-прежнему "имеют доступ к правде", несмотря на то, что это стало сложнее.
Ранее посол Франции Пьер Леви был вызван в понедельник в МИД России в связи с нежеланием Парижа извиниться за действия в отношении российских журналистов, которым отказали в допуске на пресс-конференцию Макрона. C российской стороны были даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу. Москва адресовала властям страны в лице французского посла "требование прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после завершения саммита G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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10 сентября, 18:05
 
В миреФранцияАлексей МешковСаммит G20РоссияЭммануэль Макрон
 
 
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