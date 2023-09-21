https://ria.ru/20230921/zhurnalisty-1897771157.html

Российский посол объяснил, почему журналистов не пустили к Макрону

Российский посол объяснил, почему журналистов не пустили к Макрону - РИА Новости, 21.09.2023

Российский посол объяснил, почему журналистов не пустили к Макрону

Решение представителей французских властей не пустить российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20 в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:10

2023-09-21T14:10

2023-09-21T14:10

в мире

франция

алексей мешков

саммит g20

россия

эммануэль макрон

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Решение представителей французских властей не пустить российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20 в Индии связано со страхом услышать правду, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24". В ходе саммита G20 в Индии корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию президента Франции. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова данный инцидент можно было бы списать на случайность, если бы это произошло впервые. "Это политика, которую Париж проводит с 2017 года... Она связана с тем, что (французские власти - ред.) боятся правды. Потому что именно наши СМИ дают правду. Поэтому и запрещают", - рассказал Мешков. Дипломат напомнил, что французские власти закрыли телеканал RT France, а также, что российским журналистам отказывали в допуске на пресс-конференции в Елисейском дворце. При этом, по мнению Мешкова, французы по-прежнему "имеют доступ к правде", несмотря на то, что это стало сложнее. Ранее посол Франции Пьер Леви был вызван в понедельник в МИД России в связи с нежеланием Парижа извиниться за действия в отношении российских журналистов, которым отказали в допуске на пресс-конференцию Макрона. C российской стороны были даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу. Москва адресовала властям страны в лице французского посла "требование прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты".

https://ria.ru/20230911/zhurnalist-1895685822.html

https://ria.ru/20230910/sammite-1895376616.html

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в мире, франция, алексей мешков, саммит g20, россия, эммануэль макрон