Рейтинг@Mail.ru
План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81% - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:00 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/zernovye-1897831150.html
План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%
План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81% - РИА Новости, 21.09.2023
План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%
План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%, урожай был собран с площади более чем в 150 тысяч гектаров, сообщил курирующий... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:00
2023-09-21T17:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%, урожай был собран с площади более чем в 150 тысяч гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье план по сбору зерновых и зернобобовых культур выполнен на 81%. Культуры убраны с площади более 150 тысяч гектаров. Валовый сбор составил более 620 тысяч тонн при средней урожайности 40,3 центнера на гектар", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам зампреда, урожайность в текущем году выросла относительно данных 2022 года, тогда как в минувшем году она составила 39,2 центнера на гектар.
https://ria.ru/20171031/1507943721.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%, урожай был собран с площади более чем в 150 тысяч гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Подмосковье план по сбору зерновых и зернобобовых культур выполнен на 81%. Культуры убраны с площади более 150 тысяч гектаров. Валовый сбор составил более 620 тысяч тонн при средней урожайности 40,3 центнера на гектар", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам зампреда, урожайность в текущем году выросла относительно данных 2022 года, тогда как в минувшем году она составила 39,2 центнера на гектар.
Уборка пшеницы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.10.2017
Московская область собрала рекордное количество зерна
31 октября 2017, 19:53
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала