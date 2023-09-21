https://ria.ru/20230921/zernovye-1897831150.html

План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%

План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81% - РИА Новости, 21.09.2023

План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%

План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%, урожай был собран с площади более чем в 150 тысяч гектаров, сообщил курирующий... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:00

2023-09-21T17:00

2023-09-21T17:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%, урожай был собран с площади более чем в 150 тысяч гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье план по сбору зерновых и зернобобовых культур выполнен на 81%. Культуры убраны с площади более 150 тысяч гектаров. Валовый сбор составил более 620 тысяч тонн при средней урожайности 40,3 центнера на гектар", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам зампреда, урожайность в текущем году выросла относительно данных 2022 года, тогда как в минувшем году она составила 39,2 центнера на гектар.

https://ria.ru/20171031/1507943721.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов