https://ria.ru/20230921/zernovye-1897831150.html
План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%
План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81% - РИА Новости, 21.09.2023
План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%
План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%, урожай был собран с площади более чем в 150 тысяч гектаров, сообщил курирующий... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:00
2023-09-21T17:00
2023-09-21T17:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. План по сбору зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье выполнен на 81%, урожай был собран с площади более чем в 150 тысяч гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье план по сбору зерновых и зернобобовых культур выполнен на 81%. Культуры убраны с площади более 150 тысяч гектаров. Валовый сбор составил более 620 тысяч тонн при средней урожайности 40,3 центнера на гектар", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам зампреда, урожайность в текущем году выросла относительно данных 2022 года, тогда как в минувшем году она составила 39,2 центнера на гектар.
https://ria.ru/20171031/1507943721.html
московская область (подмосковье)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов