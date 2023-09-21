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Источник: Анкара планирует быстро завершить обсуждения по поставке зерна - РИА Новости, 21.09.2023
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06:14 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/zerno-1897692572.html
Источник: Анкара планирует быстро завершить обсуждения по поставке зерна
Источник: Анкара планирует быстро завершить обсуждения по поставке зерна - РИА Новости, 21.09.2023
Источник: Анкара планирует быстро завершить обсуждения по поставке зерна
Турецкая сторона рассчитывает, что технические обсуждения по поставкам одного миллиона тонн российского зерна в Африку завершатся в ближайшее время, сообщил РИА РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:14
2023-09-21T06:14
россия
турция
африка
в мире
владимир путин
александр грушко
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что технические обсуждения по поставкам одного миллиона тонн российского зерна в Африку завершатся в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в турецкой технической делегации. Россия и Турция осуществляют необходимые контакты по техническим вопросам поставки 1 миллиона тонн зерна, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Надеемся, что в ближайшее время все технические обсуждения завершатся, и мы перейдём к практической реализации проекта", - сообщил собеседник агентства. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились ранее в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
https://ria.ru/20230921/sdelka-1897691829.html
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россия, турция, африка, в мире, владимир путин, александр грушко
Россия, Турция, Африка, В мире, Владимир Путин, Александр Грушко
Источник: Анкара планирует быстро завершить обсуждения по поставке зерна

Анкара рассчитывает на быстрое завершение обсуждений по поставке зерна в Африку

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что технические обсуждения по поставкам одного миллиона тонн российского зерна в Африку завершатся в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в турецкой технической делегации.
Россия и Турция осуществляют необходимые контакты по техническим вопросам поставки 1 миллиона тонн зерна, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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Вчера, 06:03
"Надеемся, что в ближайшее время все технические обсуждения завершатся, и мы перейдём к практической реализации проекта", - сообщил собеседник агентства.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились ранее в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
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РоссияТурцияАфрикаВ миреВладимир ПутинАлександр Грушко
 
 
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