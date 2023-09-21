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Почти пять тысяч вакансий создадут на площадках "Подмосковье индастриал" - РИА Новости, 21.09.2023
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Новости Подмосковья
 
14:12 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/vakansii-1897765840.html
Почти пять тысяч вакансий создадут на площадках "Подмосковье индастриал"
Почти пять тысяч вакансий создадут на площадках "Подмосковье индастриал" - РИА Новости, 21.09.2023
Почти пять тысяч вакансий создадут на площадках "Подмосковье индастриал"
На сегодняшний день в Московской области в стадии строительства находятся пять площадок, реализуемых в формате "Подмосковье индастриал", которые позволят... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:12
2023-09-21T14:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
подольск
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На сегодняшний день в Московской области в стадии строительства находятся пять площадок, реализуемых в формате "Подмосковье индастриал", которые позволят создать более 4,7 тысячи новых рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. Заместитель председателя правительства региона - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что это удобный формат, который создавался как готовое решение для запуска производства. Застройщик создает необходимую для успешной работы будущего предприятия инфраструктуру, а компании остается только занять площадку и подключить необходимое оборудование. "Ожидается, что инвестиции в развитие производств будущих резидентов только этих пяти площадок составят порядка 16 миллиардов рублей. Сегодня проекты по созданию объектов в формате "Подмосковье индастриал" реализуются в Солнечногорске, Домодедове, Подольске, Раменском и Ленинском округах", – сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что получить полную информацию о возможностях локализации для бизнеса, в том числе на площадках формата "Подмосковье индастриал", можно на интерактивной карте на инвестиционном портале региона.
https://ria.ru/20230920/podmoskove-1897534975.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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московская область (подмосковье), солнечногорск, подольск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Подольск

Почти пять тысяч вакансий создадут на площадках "Подмосковье индастриал"

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПочти пять тысяч вакансий создадут на площадках "Подмосковье индастриал"
Почти пять тысяч вакансий создадут на площадках Подмосковье индастриал - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На сегодняшний день в Московской области в стадии строительства находятся пять площадок, реализуемых в формате "Подмосковье индастриал", которые позволят создать более 4,7 тысячи новых рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Заместитель председателя правительства региона - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что это удобный формат, который создавался как готовое решение для запуска производства. Застройщик создает необходимую для успешной работы будущего предприятия инфраструктуру, а компании остается только занять площадку и подключить необходимое оборудование.
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"Ожидается, что инвестиции в развитие производств будущих резидентов только этих пяти площадок составят порядка 16 миллиардов рублей. Сегодня проекты по созданию объектов в формате "Подмосковье индастриал" реализуются в Солнечногорске, Домодедове, Подольске, Раменском и Ленинском округах", – сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что получить полную информацию о возможностях локализации для бизнеса, в том числе на площадках формата "Подмосковье индастриал", можно на интерактивной карте на инвестиционном портале региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскПодольск
 
 
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