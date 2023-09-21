https://ria.ru/20230921/vakansii-1897765840.html

Почти пять тысяч вакансий создадут на площадках "Подмосковье индастриал"

Почти пять тысяч вакансий создадут на площадках "Подмосковье индастриал" - РИА Новости, 21.09.2023

Почти пять тысяч вакансий создадут на площадках "Подмосковье индастриал"

На сегодняшний день в Московской области в стадии строительства находятся пять площадок, реализуемых в формате "Подмосковье индастриал", которые позволят... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:12

2023-09-21T14:12

2023-09-21T14:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

солнечногорск

подольск

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На сегодняшний день в Московской области в стадии строительства находятся пять площадок, реализуемых в формате "Подмосковье индастриал", которые позволят создать более 4,7 тысячи новых рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. Заместитель председателя правительства региона - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что это удобный формат, который создавался как готовое решение для запуска производства. Застройщик создает необходимую для успешной работы будущего предприятия инфраструктуру, а компании остается только занять площадку и подключить необходимое оборудование. "Ожидается, что инвестиции в развитие производств будущих резидентов только этих пяти площадок составят порядка 16 миллиардов рублей. Сегодня проекты по созданию объектов в формате "Подмосковье индастриал" реализуются в Солнечногорске, Домодедове, Подольске, Раменском и Ленинском округах", – сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что получить полную информацию о возможностях локализации для бизнеса, в том числе на площадках формата "Подмосковье индастриал", можно на интерактивной карте на инвестиционном портале региона.

https://ria.ru/20230920/podmoskove-1897534975.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

подольск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск, подольск