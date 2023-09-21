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Украинские пограничники задержали уклонистов, пытавшихся выехать в Молдавию - РИА Новости, 21.09.2023
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12:24 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897742999.html
Украинские пограничники задержали уклонистов, пытавшихся выехать в Молдавию
Украинские пограничники задержали уклонистов, пытавшихся выехать в Молдавию - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские пограничники задержали уклонистов, пытавшихся выехать в Молдавию
Украинские пограничники задержали шесть мужчин призывного возраста, пытавшихся выехать в Молдавию в прицепе грузовика, сообщает в четверг госпогранслужба... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:24
2023-09-21T12:24
в мире
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молдавия
одесса
андрей демченко
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские пограничники задержали шесть мужчин призывного возраста, пытавшихся выехать в Молдавию в прицепе грузовика, сообщает в четверг госпогранслужба Украины. "Во время осмотра транспортного средства на транзитном участке дороги "Маяки - Удобное" пограничники обнаружили шесть мужчин, которые планировали незаконно попасть в Молдавию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. Отмечается, что, найдя перевозчиков, мужчины прибыли в Одессу, где их встретили и спрятали в прицепе грузовика. Организатор переправки осуществлял сопровождение на легковом автомобиле. Такая поездка стоила уклонистам 4–5 тысяч долларов, передает ведомство. Как сообщал в начале сентября представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко, украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230918/moldaviya-1897048170.html
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в мире, украина, молдавия, одесса, андрей демченко, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Одесса, Андрей Демченко, Владимир Зеленский
Украинские пограничники задержали уклонистов, пытавшихся выехать в Молдавию

Госпогранслужба Украины: задержаны 6 уклонистов, пытавшихся выехать в Молдавию

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Державна прикордонна служба України
Украинские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские пограничники задержали шесть мужчин призывного возраста, пытавшихся выехать в Молдавию в прицепе грузовика, сообщает в четверг госпогранслужба Украины.
"Во время осмотра транспортного средства на транзитном участке дороги "Маяки - Удобное" пограничники обнаружили шесть мужчин, которые планировали незаконно попасть в Молдавию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
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Отмечается, что, найдя перевозчиков, мужчины прибыли в Одессу, где их встретили и спрятали в прицепе грузовика. Организатор переправки осуществлял сопровождение на легковом автомобиле. Такая поездка стоила уклонистам 4–5 тысяч долларов, передает ведомство.
Как сообщал в начале сентября представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко, украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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