https://ria.ru/20230921/ukraina-1897742999.html

Украинские пограничники задержали уклонистов, пытавшихся выехать в Молдавию

Украинские пограничники задержали уклонистов, пытавшихся выехать в Молдавию - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские пограничники задержали уклонистов, пытавшихся выехать в Молдавию

Украинские пограничники задержали шесть мужчин призывного возраста, пытавшихся выехать в Молдавию в прицепе грузовика, сообщает в четверг госпогранслужба... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:24

2023-09-21T12:24

2023-09-21T12:24

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владимир зеленский

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские пограничники задержали шесть мужчин призывного возраста, пытавшихся выехать в Молдавию в прицепе грузовика, сообщает в четверг госпогранслужба Украины. "Во время осмотра транспортного средства на транзитном участке дороги "Маяки - Удобное" пограничники обнаружили шесть мужчин, которые планировали незаконно попасть в Молдавию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. Отмечается, что, найдя перевозчиков, мужчины прибыли в Одессу, где их встретили и спрятали в прицепе грузовика. Организатор переправки осуществлял сопровождение на легковом автомобиле. Такая поездка стоила уклонистам 4–5 тысяч долларов, передает ведомство. Как сообщал в начале сентября представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко, украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230918/moldaviya-1897048170.html

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897718516.html

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в мире, украина, молдавия, одесса, андрей демченко, владимир зеленский