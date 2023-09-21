https://ria.ru/20230921/turizm-1897717284.html

Эксперты рассказали о темпах восстановления мирового туризма

Эксперты рассказали о темпах восстановления мирового туризма - РИА Новости, 21.09.2023

Эксперты рассказали о темпах восстановления мирового туризма

За первые семь месяцев 2023 года количество международных поездок в мире достигло 84 процентов от уровня 2019 года, сообщает АТОР со ссылкой на барометр... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:35

2023-09-21T16:35

2023-09-21T16:35

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За первые семь месяцев 2023 года количество международных поездок в мире достигло 84 процентов от уровня 2019 года, сообщает АТОР со ссылкой на барометр Всемирной туристической организации (UNWTO).В период с января по июль 2023 года в мире было совершено 700 миллионов туристических поездок. Это на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу июля количество международных поездок достигло 84 процента от показателей допандемийного 2019-го.Самым загруженным месяцем оказался июль: 145 миллионов международных поездок, что составляет около 20 процентов от мирового турпотока за первые семь месяцев 2023 года.Ближний Восток стал единственным регионом, где количество прибывших путешественников превысило показатели доковидного периода – на 20 процентов по сравнению с 2019 годом.Страны Европейского региона (включая Турцию), восстановили турпоток на 91 процент, Африка – на 92 процента, Северная Америка – на 87 процентов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) въездной турпоток достиг 61 процента от допандемийного уровня.По прогнозам UNWTO, восстановление международного туризма до конца 2023 года достигнет 80-95 процентов.Результаты за сентябрь-декабрь будут зависеть от постепенного восстановления воздушного сообщения, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В UNWTO ожидают, что открытие Китая и других азиатских направлений продолжит стимулировать поездки как внутри АТР, так и в другие части мира.Как подчеркивают в UNWTO, текущая инфляция и рост цен на нефть сделали расходы на транспорт и проживание более дорогими, что влияет на структуру расходов до конца года. По этой причине туристы все чаще ищут оптимального соотношения цены и качества, путешествуя ближе к дому и совершая более короткие поездки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), ближний восток, китай, европа, атр, северная америка, африка