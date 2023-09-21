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Эксперты рассказали о темпах восстановления мирового туризма - РИА Новости, 21.09.2023
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Туризм
 
16:35 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/turizm-1897717284.html
Эксперты рассказали о темпах восстановления мирового туризма
Эксперты рассказали о темпах восстановления мирового туризма - РИА Новости, 21.09.2023
Эксперты рассказали о темпах восстановления мирового туризма
За первые семь месяцев 2023 года количество международных поездок в мире достигло 84 процентов от уровня 2019 года, сообщает АТОР со ссылкой на барометр... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:35
2023-09-21T16:35
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
ближний восток
китай
европа
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За первые семь месяцев 2023 года количество международных поездок в мире достигло 84 процентов от уровня 2019 года, сообщает АТОР со ссылкой на барометр Всемирной туристической организации (UNWTO).В период с января по июль 2023 года в мире было совершено 700 миллионов туристических поездок. Это на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу июля количество международных поездок достигло 84 процента от показателей допандемийного 2019-го.Самым загруженным месяцем оказался июль: 145 миллионов международных поездок, что составляет около 20 процентов от мирового турпотока за первые семь месяцев 2023 года.Ближний Восток стал единственным регионом, где количество прибывших путешественников превысило показатели доковидного периода – на 20 процентов по сравнению с 2019 годом.Страны Европейского региона (включая Турцию), восстановили турпоток на 91 процент, Африка – на 92 процента, Северная Америка – на 87 процентов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) въездной турпоток достиг 61 процента от допандемийного уровня.По прогнозам UNWTO, восстановление международного туризма до конца 2023 года достигнет 80-95 процентов.Результаты за сентябрь-декабрь будут зависеть от постепенного восстановления воздушного сообщения, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В UNWTO ожидают, что открытие Китая и других азиатских направлений продолжит стимулировать поездки как внутри АТР, так и в другие части мира.Как подчеркивают в UNWTO, текущая инфляция и рост цен на нефть сделали расходы на транспорт и проживание более дорогими, что влияет на структуру расходов до конца года. По этой причине туристы все чаще ищут оптимального соотношения цены и качества, путешествуя ближе к дому и совершая более короткие поездки.
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новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), ближний восток, китай, европа, атр, северная америка, африка
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Ближний Восток, Китай, Европа, АТР, Северная Америка, Африка
Эксперты рассказали о темпах восстановления мирового туризма

Мировой туризм восстановился на 84 процента от допандемийного уровня

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекин Шоуду
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен РИА Новости. За первые семь месяцев 2023 года количество международных поездок в мире достигло 84 процентов от уровня 2019 года, сообщает АТОР со ссылкой на барометр Всемирной туристической организации (UNWTO).
В период с января по июль 2023 года в мире было совершено 700 миллионов туристических поездок. Это на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу июля количество международных поездок достигло 84 процента от показателей допандемийного 2019-го.
Самым загруженным месяцем оказался июль: 145 миллионов международных поездок, что составляет около 20 процентов от мирового турпотока за первые семь месяцев 2023 года.
Ближний Восток стал единственным регионом, где количество прибывших путешественников превысило показатели доковидного периода – на 20 процентов по сравнению с 2019 годом.
Страны Европейского региона (включая Турцию), восстановили турпоток на 91 процент, Африка – на 92 процента, Северная Америка – на 87 процентов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) въездной турпоток достиг 61 процента от допандемийного уровня.
По прогнозам UNWTO, восстановление международного туризма до конца 2023 года достигнет 80-95 процентов.
Результаты за сентябрь-декабрь будут зависеть от постепенного восстановления воздушного сообщения, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В UNWTO ожидают, что открытие Китая и других азиатских направлений продолжит стимулировать поездки как внутри АТР, так и в другие части мира.
Как подчеркивают в UNWTO, текущая инфляция и рост цен на нефть сделали расходы на транспорт и проживание более дорогими, что влияет на структуру расходов до конца года. По этой причине туристы все чаще ищут оптимального соотношения цены и качества, путешествуя ближе к дому и совершая более короткие поездки.
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Аэрофлот возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг
Вчера, 10:08
 
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