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Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях - РИА Новости, 21.09.2023
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01:54 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/torgovlya-1897684680.html
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях
Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль на встрече в Нью-Йорке на полях ГА ООН договорились укреплять политический диалог и... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:54
2023-09-21T01:54
в мире
россия
венесуэла
сергей лавров
оон
нью-йорк (город)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль на встрече в Нью-Йорке на полях ГА ООН договорились укреплять политический диалог и торговые связи двух стран, сообщил на своем сайте МИД РФ по итогам встречи. "Министры отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства, условились о шагах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политдиалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов, совершенствование договорно-правовой базы", - говорится в сообщении МИД. Кроме того, Лавров поддержал усилия властей Венесуэлы по обеспечению "стабильности внутриполитической ситуации и продвижению по пути устойчивого социально-экономического развития" и приветствовал роль Каракаса в "региональных делах, вклад в интенсификацию интеграционных процессов на континенте и содействие сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС".
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683933.html
россия
венесуэла
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в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, оон, нью-йорк (город), евразийский экономический союз
В мире, Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, ООН, Нью-Йорк (город), Евразийский экономический союз
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях

МИД: Лавров и глава МИД Венесуэлы согласились углубить торговые связи двух стран

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль на встрече в Нью-Йорке на полях ГА ООН договорились укреплять политический диалог и торговые связи двух стран, сообщил на своем сайте МИД РФ по итогам встречи.
"Министры отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства, условились о шагах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политдиалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов, совершенствование договорно-правовой базы", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, Лавров поддержал усилия властей Венесуэлы по обеспечению "стабильности внутриполитической ситуации и продвижению по пути устойчивого социально-экономического развития" и приветствовал роль Каракаса в "региональных делах, вклад в интенсификацию интеграционных процессов на континенте и содействие сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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01:39
 
В миреРоссияВенесуэлаСергей ЛавровООННью-Йорк (город)Евразийский экономический союз
 
 
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