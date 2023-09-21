https://ria.ru/20230921/torgovlya-1897684680.html

Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях

Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях - РИА Новости, 21.09.2023

Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях

Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль на встрече в Нью-Йорке на полях ГА ООН договорились укреплять политический диалог и... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T01:54

2023-09-21T01:54

2023-09-21T01:54

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оон

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евразийский экономический союз

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль на встрече в Нью-Йорке на полях ГА ООН договорились укреплять политический диалог и торговые связи двух стран, сообщил на своем сайте МИД РФ по итогам встречи. "Министры отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства, условились о шагах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политдиалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов, совершенствование договорно-правовой базы", - говорится в сообщении МИД. Кроме того, Лавров поддержал усилия властей Венесуэлы по обеспечению "стабильности внутриполитической ситуации и продвижению по пути устойчивого социально-экономического развития" и приветствовал роль Каракаса в "региональных делах, вклад в интенсификацию интеграционных процессов на континенте и содействие сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС".

https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683933.html

россия

венесуэла

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в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, оон, нью-йорк (город), евразийский экономический союз