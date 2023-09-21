https://ria.ru/20230921/torgovlya-1897684680.html
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях
Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль на встрече в Нью-Йорке на полях ГА ООН договорились укреплять политический диалог и... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:54
2023-09-21T01:54
2023-09-21T01:54
в мире
россия
венесуэла
сергей лавров
оон
нью-йорк (город)
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль на встрече в Нью-Йорке на полях ГА ООН договорились укреплять политический диалог и торговые связи двух стран, сообщил на своем сайте МИД РФ по итогам встречи. "Министры отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства, условились о шагах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политдиалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов, совершенствование договорно-правовой базы", - говорится в сообщении МИД. Кроме того, Лавров поддержал усилия властей Венесуэлы по обеспечению "стабильности внутриполитической ситуации и продвижению по пути устойчивого социально-экономического развития" и приветствовал роль Каракаса в "региональных делах, вклад в интенсификацию интеграционных процессов на континенте и содействие сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС".
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683933.html
россия
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, оон, нью-йорк (город), евразийский экономический союз
В мире, Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, ООН, Нью-Йорк (город), Евразийский экономический союз
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о торговых связях
МИД: Лавров и глава МИД Венесуэлы согласились углубить торговые связи двух стран