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Правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива - РИА Новости, 21.09.2023
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14:01 21.09.2023 (обновлено: 16:50 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/toplivo-1897767765.html
Правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива - РИА Новости, 21.09.2023
Правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:01
2023-09-21T16:50
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
михаил мишустин
павел сорокин
цены на нефть
александр новак
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина. "Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка", — говорится в заявлении.Уточняется, что временный запрет вступает в силу с 21 сентября. Он распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.При этом ограничение не касается:Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в последние две торговые сессии на бирже стоимость бензина упала примерно на четыре процента. Кроме того, наблюдается снижение цен на дизтопливо. По его словам, кабмин пытается сбалансировать ситуацию на оптовом рынке и при необходимости готов принять более кардинальные решения.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе серым экспортом.В качестве одной из возможных мер для борьбы с ним власти рассматривают создание списка уполномоченных экспортеров и поставщиков на внутренний рынок.В начале сентября первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что Минэнерго внесло в правительство и администрацию президента проект указа, согласно которому только производители смогут экспортировать нефтепродукты.
https://ria.ru/20230921/eksport-1897772753.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин, павел сорокин, цены на нефть, александр новак
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Михаил Мишустин, Павел Сорокин, Цены на нефть, Александр Новак
Правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.
"Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка", — говорится в заявлении.
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Минэнерго прокомментировало ограничения на экспорт топлива из России
Вчера, 14:17
Уточняется, что временный запрет вступает в силу с 21 сентября. Он распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
При этом ограничение не касается:
  • товаров, вывозимых с территории России в государства — члены ЕАЭС;
  • топлива, предоставляемого Россией в рамках международной гуманитарной помощи иностранным государствам;
  • бензина и дизеля, поставляемого в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами России;
  • нефтепродуктов, перемещаемых между российскими регионами через территории иностранных государств, а также вывозимых физлицами для личного пользования.
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Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в последние две торговые сессии на бирже стоимость бензина упала примерно на четыре процента. Кроме того, наблюдается снижение цен на дизтопливо. По его словам, кабмин пытается сбалансировать ситуацию на оптовом рынке и при необходимости готов принять более кардинальные решения.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе серым экспортом.
В качестве одной из возможных мер для борьбы с ним власти рассматривают создание списка уполномоченных экспортеров и поставщиков на внутренний рынок.
В начале сентября первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что Минэнерго внесло в правительство и администрацию президента проект указа, согласно которому только производители смогут экспортировать нефтепродукты.
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ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Михаил МишустинПавел СорокинЦены на нефтьАлександр Новак
 
 
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