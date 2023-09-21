Правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.
"Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка", — говорится в заявлении.
Уточняется, что временный запрет вступает в силу с 21 сентября. Он распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
При этом ограничение не касается:
- товаров, вывозимых с территории России в государства — члены ЕАЭС;
- топлива, предоставляемого Россией в рамках международной гуманитарной помощи иностранным государствам;
- бензина и дизеля, поставляемого в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами России;
- нефтепродуктов, перемещаемых между российскими регионами через территории иностранных государств, а также вывозимых физлицами для личного пользования.
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в последние две торговые сессии на бирже стоимость бензина упала примерно на четыре процента. Кроме того, наблюдается снижение цен на дизтопливо. По его словам, кабмин пытается сбалансировать ситуацию на оптовом рынке и при необходимости готов принять более кардинальные решения.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе серым экспортом.
В качестве одной из возможных мер для борьбы с ним власти рассматривают создание списка уполномоченных экспортеров и поставщиков на внутренний рынок.
В начале сентября первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что Минэнерго внесло в правительство и администрацию президента проект указа, согласно которому только производители смогут экспортировать нефтепродукты.