https://ria.ru/20230921/toplivo-1897767765.html

Правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива - РИА Новости, 21.09.2023

Правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:01

2023-09-21T14:01

2023-09-21T16:50

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

михаил мишустин

павел сорокин

цены на нефть

александр новак

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина. "Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка", — говорится в заявлении.Уточняется, что временный запрет вступает в силу с 21 сентября. Он распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.При этом ограничение не касается:Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в последние две торговые сессии на бирже стоимость бензина упала примерно на четыре процента. Кроме того, наблюдается снижение цен на дизтопливо. По его словам, кабмин пытается сбалансировать ситуацию на оптовом рынке и при необходимости готов принять более кардинальные решения.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе серым экспортом.В качестве одной из возможных мер для борьбы с ним власти рассматривают создание списка уполномоченных экспортеров и поставщиков на внутренний рынок.В начале сентября первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что Минэнерго внесло в правительство и администрацию президента проект указа, согласно которому только производители смогут экспортировать нефтепродукты.

https://ria.ru/20230921/eksport-1897772753.html

https://ria.ru/20230921/toplivo-1897789296.html

https://ria.ru/20230920/toplivo-1897562370.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин, павел сорокин, цены на нефть, александр новак