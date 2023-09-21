https://ria.ru/20230921/stroitelstvo-1897885691.html

Стройка кардиоцентра в Новгородской области планируется в ближайшие годы

Стройка кардиоцентра в Новгородской области планируется в ближайшие годы - РИА Новости, 21.09.2023

Стройка кардиоцентра в Новгородской области планируется в ближайшие годы

Строительство кардиоцентра в Новгородской области планируется в ближайшие годы, основная смертность в регионе связана именно с кардиологией, рассказал... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:39

2023-09-21T20:39

2023-09-21T20:39

новгородская область

андрей никитин (политик)

боровичи

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Строительство кардиоцентра в Новгородской области планируется в ближайшие годы, основная смертность в регионе связана именно с кардиологией, рассказал губернатор региона Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Самая острая проблема в регионе – это кардиология. Основные объемы смертности там. Мы создали кардиологическую службу. В прошлом году мы были лидерами по темпам снижения заболеваний кардиологических в стране. Для этого мы должны обеспечить быстрый доступ людей к современному оборудованию. Такое оборудование мы закупили для Боровичей и Старой Руссы, чтобы не всем в Новгород надо было ехать... Совместно с правительством благодаря вашему поручению планируем, что кардиоцентр начнем строить в ближайшие годы", - рассказал Никитин. Чтобы решить кадровую проблему по врачам-специалистам, регион дает медикам квартиры, которые через 7 лет переходят в собственность. За последние три года медики получили уже больше 150 квартир.

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новгородская область

боровичи

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Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик), боровичи