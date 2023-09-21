https://ria.ru/20230921/stroitelstvo-1897885691.html
Стройка кардиоцентра в Новгородской области планируется в ближайшие годы
Стройка кардиоцентра в Новгородской области планируется в ближайшие годы - РИА Новости, 21.09.2023
Стройка кардиоцентра в Новгородской области планируется в ближайшие годы
Строительство кардиоцентра в Новгородской области планируется в ближайшие годы, основная смертность в регионе связана именно с кардиологией, рассказал... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:39
2023-09-21T20:39
2023-09-21T20:39
новгородская область
андрей никитин (политик)
боровичи
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Строительство кардиоцентра в Новгородской области планируется в ближайшие годы, основная смертность в регионе связана именно с кардиологией, рассказал губернатор региона Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Самая острая проблема в регионе – это кардиология. Основные объемы смертности там. Мы создали кардиологическую службу. В прошлом году мы были лидерами по темпам снижения заболеваний кардиологических в стране. Для этого мы должны обеспечить быстрый доступ людей к современному оборудованию. Такое оборудование мы закупили для Боровичей и Старой Руссы, чтобы не всем в Новгород надо было ехать... Совместно с правительством благодаря вашему поручению планируем, что кардиоцентр начнем строить в ближайшие годы", - рассказал Никитин. Чтобы решить кадровую проблему по врачам-специалистам, регион дает медикам квартиры, которые через 7 лет переходят в собственность. За последние три года медики получили уже больше 150 квартир.
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новгородская область
боровичи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик), боровичи
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Боровичи