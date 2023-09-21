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Спецоперация, 21 сентября: ПВО сбила пять ракет Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 21.09.2023 (обновлено: 23:24 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897894216.html
Спецоперация, 21 сентября: ПВО сбила пять ракет Storm Shadow за сутки
Спецоперация, 21 сентября: ПВО сбила пять ракет Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 21.09.2023
Спецоперация, 21 сентября: ПВО сбила пять ракет Storm Shadow за сутки
О ходе спецоперации, предотвращении атаки дронов на российскую территорию и отказе США передать Украине оперативно-тактические ракеты — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:41
2023-09-21T23:24
специальная военная операция на украине
украина
россия
орловская область
олег крючков
андрей клычков
вооруженные силы украины
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, предотвращении атаки дронов на российскую территорию и отказе США передать Украине оперативно-тактические ракеты — в материале РИА Новости.Предотвращение атаки дроновСистемы ПВО сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS, одну противорадарную ракету HARM, а также 75 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны. Это самое большое количество сбитых за сутки дронов, которое оборонное ведомство обозначало в сводках за все время спецоперации. Ход операцииАтака ВСУ на аэродром и ТЭКНа территории Орловской области обезвредили два беспилотника, пытавшихся совершить атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, повреждений и пострадавших нет, заявил губернатор региона Андрей Клычков. Минобороны сообщило о массовой атаке ВСУ на Крым. Средства ПВО уничтожили 19 дронов. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, силы противовоздушной обороны предотвратили атаку на аэродром "Саки". Кроме того, системы ПВО уничтожили по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей. Поставки западного оружия Киеву
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897262908.html
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украина, россия, орловская область, олег крючков, андрей клычков, вооруженные силы украины, матеуш моравецкий, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Орловская область, Олег Крючков, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины, Матеуш Моравецкий, В мире
Спецоперация, 21 сентября: ПВО сбила пять ракет Storm Shadow за сутки

МО РФ: ПВО сбила пять Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 75 БПЛА

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, предотвращении атаки дронов на российскую территорию и отказе США передать Украине оперативно-тактические ракеты — в материале РИА Новости.

Предотвращение атаки дронов

Системы ПВО сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS, одну противорадарную ракету HARM, а также 75 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Это самое большое количество сбитых за сутки дронов, которое оборонное ведомство обозначало в сводках за все время спецоперации.
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Ход операции

  • Российские войска в ночь на четверг нанесли удар по центрам радиотехнической разведки и подготовки украинских диверсантов, все объекты поражены, сообщили в министерстве обороны;
  • Отражены две атаки ВСУ на Запорожском направлении, армия противника потеряла там до 50 солдат;
  • На Донецком направлении российские военные отразили пять украинских атак, потери ВСУ составили более 300 военнослужащих;
  • На Краснолиманском направлении предотвращены три атаки украинских войск, они потеряли более 75 боевиков;
  • ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком около 110 военнослужащих, на Херсонском — более 45, на Купянском — до 20.

Атака ВСУ на аэродром и ТЭК

На территории Орловской области обезвредили два беспилотника, пытавшихся совершить атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, повреждений и пострадавших нет, заявил губернатор региона Андрей Клычков.
Минобороны сообщило о массовой атаке ВСУ на Крым. Средства ПВО уничтожили 19 дронов. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, силы противовоздушной обороны предотвратили атаку на аэродром "Саки".
Кроме того, системы ПВО уничтожили по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.09.2023Посмотреть

Поставки западного оружия Киеву

  • Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что им не нужны французские истребители "Мираж 2000", поскольку это устаревшая модель;
  • Швеция передала Украине десять танков Stridsvagn 122, их уже доставили, сообщило министерство обороны страны;
  • Польша передает вооружение киевскому режиму только по ранее достигнутым договоренностям, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. При этом премьер-министр Матеуш Моравецкий накануне объявил о прекращении поставок оружия ВСУ, поскольку Польша сама активно вооружается;
  • Президент США Джо Байден анонсирует в четверг новый пакет военной помощи киевским властям, куда войдут "значительные" средства ПВО и кассетные боеприпасы, но не оперативно-тактические ракеты, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он отметил, что если запрошенные администрацией США 24 миллиардов долларов не будут согласованы конгрессом до 1 октября, то отсутствие новых ассигнований приведет к перебоям в поставках на Украину.
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