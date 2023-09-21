https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897894216.html

Спецоперация, 21 сентября: ПВО сбила пять ракет Storm Shadow за сутки

Спецоперация, 21 сентября: ПВО сбила пять ракет Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 21.09.2023

Спецоперация, 21 сентября: ПВО сбила пять ракет Storm Shadow за сутки

О ходе спецоперации, предотвращении атаки дронов на российскую территорию и отказе США передать Украине оперативно-тактические ракеты — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:41

2023-09-21T21:41

2023-09-21T23:24

специальная военная операция на украине

украина

россия

орловская область

олег крючков

андрей клычков

вооруженные силы украины

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, предотвращении атаки дронов на российскую территорию и отказе США передать Украине оперативно-тактические ракеты — в материале РИА Новости.Предотвращение атаки дроновСистемы ПВО сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS, одну противорадарную ракету HARM, а также 75 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны. Это самое большое количество сбитых за сутки дронов, которое оборонное ведомство обозначало в сводках за все время спецоперации. Ход операцииАтака ВСУ на аэродром и ТЭКНа территории Орловской области обезвредили два беспилотника, пытавшихся совершить атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, повреждений и пострадавших нет, заявил губернатор региона Андрей Клычков. Минобороны сообщило о массовой атаке ВСУ на Крым. Средства ПВО уничтожили 19 дронов. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, силы противовоздушной обороны предотвратили атаку на аэродром "Саки". Кроме того, системы ПВО уничтожили по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей. Поставки западного оружия Киеву

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897262908.html

https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html

украина

россия

орловская область

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украина, россия, орловская область, олег крючков, андрей клычков, вооруженные силы украины, матеуш моравецкий, в мире