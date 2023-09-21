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Губернатор Кубани поручил ускорить возведение соцобъектов в регионе - РИА Новости, 21.09.2023
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Краснодарский край
 
22:54 21.09.2023 (обновлено: 22:59 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/spetsobekty-1897904055.html
Губернатор Кубани поручил ускорить возведение соцобъектов в регионе
Губернатор Кубани поручил ускорить возведение соцобъектов в регионе - РИА Новости, 21.09.2023
Губернатор Кубани поручил ускорить возведение соцобъектов в регионе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ускорить возведение социальных и инженерных объектов в Краснодарском крае, на данный момент в работе... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:54
2023-09-21T22:59
краснодарский край
краснодарский край
красноармейский район
темрюкский район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ускорить возведение социальных и инженерных объектов в Краснодарском крае, на данный момент в работе остаются 17% поручений. Кондратьев обсудил возведение социальных и инженерных объектов на "часе контроля", в котором приняли участие вице-губернаторы, руководители ведомств, главы городов и районов. "Ко мне обращались жители Красноармейского района с просьбой о строительстве нового водозабора. Строительство должны были начать в мае. Работы идут с отставанием в два месяца, это недопустимо. Марьянская - большая станица, новый водозабор там жизненно необходим. Никаких оправданий здесь быть не может" - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что губернатор поручил главе Красноармейского района Юрию Васину максимально ускорить работы на водозаборе и наверстать отставание сроков. Кроме того, в Ейском и Темрюкском районах еще не выполнены поручения по строительству пищеблоков в тех школах, где они отсутствуют. В ряде районов могут не успеть до конца года достроить спортивные залы на пришкольных территориях, а также спорткомплексы - это касается Краснодара, Апшеронского и Павловского районов. На совещании обсудили также ситуацию в Северском районе, где до сих пор не приступили к строительству детсада в районе улиц имени Энгельса и имени Пугачева. "Есть вопросы, решение которых мы не имеем права затягивать. Наращивать дефицит мест в детских садах недопустимо", - заключил Кондратьев. Начальник управления контроля администрации края Максим Туровец доложил, что всего исполнено 83% поручений, в работе остается 17 %, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230911/kuban-1895662755.html
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краснодарский край, красноармейский район, темрюкский район, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Красноармейский район, Темрюкский район, Вениамин Кондратьев
Губернатор Кубани поручил ускорить возведение соцобъектов в регионе

Губернатор Кубани Кондратьев поручил ускорить возведение соцобъектов в регионе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид в Краснодарском крае
Вид в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ускорить возведение социальных и инженерных объектов в Краснодарском крае, на данный момент в работе остаются 17% поручений.
Кондратьев обсудил возведение социальных и инженерных объектов на "часе контроля", в котором приняли участие вице-губернаторы, руководители ведомств, главы городов и районов.
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"Ко мне обращались жители Красноармейского района с просьбой о строительстве нового водозабора. Строительство должны были начать в мае. Работы идут с отставанием в два месяца, это недопустимо. Марьянская - большая станица, новый водозабор там жизненно необходим. Никаких оправданий здесь быть не может" - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Отмечается, что губернатор поручил главе Красноармейского района Юрию Васину максимально ускорить работы на водозаборе и наверстать отставание сроков. Кроме того, в Ейском и Темрюкском районах еще не выполнены поручения по строительству пищеблоков в тех школах, где они отсутствуют.
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В ряде районов могут не успеть до конца года достроить спортивные залы на пришкольных территориях, а также спорткомплексы - это касается Краснодара, Апшеронского и Павловского районов. На совещании обсудили также ситуацию в Северском районе, где до сих пор не приступили к строительству детсада в районе улиц имени Энгельса и имени Пугачева. "Есть вопросы, решение которых мы не имеем права затягивать. Наращивать дефицит мест в детских садах недопустимо", - заключил Кондратьев.
Начальник управления контроля администрации края Максим Туровец доложил, что всего исполнено 83% поручений, в работе остается 17 %, добавляют в пресс-службе.
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Краснодарский крайКраснодарский крайКрасноармейский районТемрюкский районВениамин Кондратьев
 
 
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