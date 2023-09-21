https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html
Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов
Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов - РИА Новости, 21.09.2023
Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов
Калужской области при текущих темпах развития экономики через семь лет потребуются не менее 64 тысяч специалистов, из них две трети – это рабочие специальности, РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:56
2023-09-21T21:56
2023-09-21T22:03
калужская область
калуга
россия
владимир путин
владислав шапша
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851774892_0:150:1601:1051_1920x0_80_0_0_cd41b70c6a0c879d756ca9104b4b8ae5.jpg
КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости. Калужской области при текущих темпах развития экономики через семь лет потребуются не менее 64 тысяч специалистов, из них две трети – это рабочие специальности, заявил губернатор региона Владислав Шапша. В четверг в Калуге состоялось торжественное открытие технопарка профессионального образования. В церемонии принял участие по видеосвязи президент РФ Владимир Путин. В своем выступлении Шапша подчеркнул, что экономика Калужской области, несмотря на санкционное давление, продолжает развиваться серьезными темпами. "И по нашим оценкам, при текущих темпах развития в перспективе семи лет нам понадобится не менее 64 тысяч специалистов, и из них две трети – это рабочие специальности. Сегодня авторитет рабочей профессии возвращается. Наши ребята, 60% выпускников девятых классов и четверть выпускников одиннадцатых классов, выбирают рабочие специальности", - подчеркнул Шапша. Он отметил, что, по его мнению, готовить специалистов для российской промышленности невозможно без помощи работодателей. В Калужской области с 2010 года есть опыт дуального обучения, но без модернизации среднего профессионального образования невозможно отвечать на современные запросы работодателей, подчеркнул губернатор. "Сегодня мы открываем в Калуге первый федеральный технопарк профессионального образования. Министерство просвещения реализовало этот проект с нашей помощью … и мы начинаем готовить наставников, преподавателей и специалистов для всей страны", - сказал глава Калужской области. По данным правительства Калужской области, создание федерального технопарка профобразования - центра подготовки мастеров производственного обучения и преподавателей – является флагманским направлением федерального проекта "Профессионалитет". Необходимость создания технопарков связана с тем, что рабочие профессии постепенно приобретают высокотехнологичную основу и требуют от работника регулярного освоения современных компетенций. В калужском технопарке на площади свыше 28 тысяч квадратных метров разместятся 30 высокотехнологичных современных мастерских по таким направлениям, как робототехника и мехатроника, аддитивные технологии, создание композитных материалов, швейная промышленность и другим, а также большое количество аудиторий-трансформеров, конференц-залы, зоны для проектной работы. В год здесь планируется обучать свыше десяти тысяч студентов и слушателей программ опережающей подготовки. Уже определены 25 преподавателей из разных городов страны, которые будут первыми повышать квалификацию в технопарке.
https://ria.ru/20230921/podderzhka-1897828418.html
https://ria.ru/20230919/gostinitsy-1897317903.html
https://ria.ru/20230916/osvobozhdenie-1896723189.html
калужская область
калуга
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851774892_1:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_2d8d20109f17de801487a90ac6e15e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, калуга, россия, владимир путин, владислав шапша
Калужская область, Калуга, Россия, Владимир Путин, Владислав Шапша, Калужская область
Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов
Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов
КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости. Калужской области при текущих темпах развития экономики через семь лет потребуются не менее 64 тысяч специалистов, из них две трети – это рабочие специальности, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
В четверг в Калуге
состоялось торжественное открытие технопарка профессионального образования. В церемонии принял участие по видеосвязи президент РФ Владимир Путин
.
В Калужской области расширили меры поддержки молодых участников СВО
В своем выступлении Шапша подчеркнул, что экономика Калужской области, несмотря на санкционное давление, продолжает развиваться серьезными темпами.
"И по нашим оценкам, при текущих темпах развития в перспективе семи лет нам понадобится не менее 64 тысяч специалистов, и из них две трети – это рабочие специальности. Сегодня авторитет рабочей профессии возвращается. Наши ребята, 60% выпускников девятых классов и четверть выпускников одиннадцатых классов, выбирают рабочие специальности", - подчеркнул Шапша.
Он отметил, что, по его мнению, готовить специалистов для российской промышленности невозможно без помощи работодателей. В Калужской области с 2010 года есть опыт дуального обучения, но без модернизации среднего профессионального образования невозможно отвечать на современные запросы работодателей, подчеркнул губернатор.
Калужская область получит 61 млн рублей на возведение модульных гостиниц
"Сегодня мы открываем в Калуге первый федеральный технопарк профессионального образования. Министерство просвещения реализовало этот проект с нашей помощью … и мы начинаем готовить наставников, преподавателей и специалистов для всей страны", - сказал глава Калужской области.
По данным правительства Калужской области, создание федерального технопарка профобразования - центра подготовки мастеров производственного обучения и преподавателей – является флагманским направлением федерального проекта "Профессионалитет". Необходимость создания технопарков связана с тем, что рабочие профессии постепенно приобретают высокотехнологичную основу и требуют от работника регулярного освоения современных компетенций.
В калужском технопарке на площади свыше 28 тысяч квадратных метров разместятся 30 высокотехнологичных современных мастерских по таким направлениям, как робототехника и мехатроника, аддитивные технологии, создание композитных материалов, швейная промышленность и другим, а также большое количество аудиторий-трансформеров, конференц-залы, зоны для проектной работы. В год здесь планируется обучать свыше десяти тысяч студентов и слушателей программ опережающей подготовки. Уже определены 25 преподавателей из разных городов страны, которые будут первыми повышать квалификацию в технопарке.
В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков