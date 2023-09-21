https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html

Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов

Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов - РИА Новости, 21.09.2023

Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов

Калужской области при текущих темпах развития экономики через семь лет потребуются не менее 64 тысяч специалистов, из них две трети – это рабочие специальности, РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:56

2023-09-21T21:56

2023-09-21T22:03

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владимир путин

владислав шапша

калужская область

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КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости. Калужской области при текущих темпах развития экономики через семь лет потребуются не менее 64 тысяч специалистов, из них две трети – это рабочие специальности, заявил губернатор региона Владислав Шапша. В четверг в Калуге состоялось торжественное открытие технопарка профессионального образования. В церемонии принял участие по видеосвязи президент РФ Владимир Путин. В своем выступлении Шапша подчеркнул, что экономика Калужской области, несмотря на санкционное давление, продолжает развиваться серьезными темпами. "И по нашим оценкам, при текущих темпах развития в перспективе семи лет нам понадобится не менее 64 тысяч специалистов, и из них две трети – это рабочие специальности. Сегодня авторитет рабочей профессии возвращается. Наши ребята, 60% выпускников девятых классов и четверть выпускников одиннадцатых классов, выбирают рабочие специальности", - подчеркнул Шапша. Он отметил, что, по его мнению, готовить специалистов для российской промышленности невозможно без помощи работодателей. В Калужской области с 2010 года есть опыт дуального обучения, но без модернизации среднего профессионального образования невозможно отвечать на современные запросы работодателей, подчеркнул губернатор. "Сегодня мы открываем в Калуге первый федеральный технопарк профессионального образования. Министерство просвещения реализовало этот проект с нашей помощью … и мы начинаем готовить наставников, преподавателей и специалистов для всей страны", - сказал глава Калужской области. По данным правительства Калужской области, создание федерального технопарка профобразования - центра подготовки мастеров производственного обучения и преподавателей – является флагманским направлением федерального проекта "Профессионалитет". Необходимость создания технопарков связана с тем, что рабочие профессии постепенно приобретают высокотехнологичную основу и требуют от работника регулярного освоения современных компетенций. В калужском технопарке на площади свыше 28 тысяч квадратных метров разместятся 30 высокотехнологичных современных мастерских по таким направлениям, как робототехника и мехатроника, аддитивные технологии, создание композитных материалов, швейная промышленность и другим, а также большое количество аудиторий-трансформеров, конференц-залы, зоны для проектной работы. В год здесь планируется обучать свыше десяти тысяч студентов и слушателей программ опережающей подготовки. Уже определены 25 преподавателей из разных городов страны, которые будут первыми повышать квалификацию в технопарке.

https://ria.ru/20230921/podderzhka-1897828418.html

https://ria.ru/20230919/gostinitsy-1897317903.html

https://ria.ru/20230916/osvobozhdenie-1896723189.html

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калужская область, калуга, россия, владимир путин, владислав шапша