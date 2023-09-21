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Работников в соцзащите Новгородской области стало больше на 50 процентов - РИА Новости, 21.09.2023
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22:00 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/sotszaschita-1897896761.html
Работников в соцзащите Новгородской области стало больше на 50 процентов
Работников в соцзащите Новгородской области стало больше на 50 процентов - РИА Новости, 21.09.2023
Работников в соцзащите Новгородской области стало больше на 50 процентов
Количество работников в соцзащите Новгородской области выросло за полгода на 50%, было создано 1,6 тысячи рабочих мест, рассказал губернатор региона, глава... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:00
2023-09-21T22:00
новгородская область
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Количество работников в соцзащите Новгородской области выросло за полгода на 50%, было создано 1,6 тысячи рабочих мест, рассказал губернатор региона, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин. В Новгородской технической школе проходит расширенное заседание президиума Госсовета РФ "О развитии рынка труда в Российской Федерации" с участием президента РФ Владимира Путина. По словам Никитина, впервые эта тема рассматривается на президиуме и впервые в проработке этого вопроса принимали участие сразу пять комиссий Госсовета. Кадровая обеспеченность предприятий, особенно приоритетных отраслей экономики, - ключевой вопрос. Никитин уточнил, что до 2030 года ожидается рост числа занятых в здравоохранении и социальных услугах, а пожилых людей станет больше. Система долговременного ухода за пожилыми, которая внедряется в стране по поручению президента, уже принесла результаты. "Уже в этом году тысячи помощников по уходу по всей стране ежедневно бесплатно предоставляют широкий пакет социальных услуг в домашней обстановке тем, кто в них нуждается. Только в Новгородской области социальная защита за счет этого проект приросла кадрами на 50%. За счет этого проекта создано 1600 рабочих мест, это фактически еще одно крупное производство, на которые трудоустроены жители региона. В том числе – неработающие родственники самих пожилых людей. Эта система позволяет обеспечить занятость населения с низким уровнем экономической активности. Безусловно, дает очень значимый социально-экономический эффект. Мы получаем огромное количество положительных отзывов людей, особенно проживающих в глубинке", - рассказал Никитин, выступая на президиуме Госсовета.
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новгородская область, россия, владимир путин, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик)
Работников в соцзащите Новгородской области стало больше на 50 процентов

Никитин: работников в соцзащите Новгородской области стало больше на 50%

© iStock.com / boggy22Сотрудники на совещании в офисе
Сотрудники на совещании в офисе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / boggy22
Сотрудники на совещании в офисе . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Количество работников в соцзащите Новгородской области выросло за полгода на 50%, было создано 1,6 тысячи рабочих мест, рассказал губернатор региона, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин.
В Новгородской технической школе проходит расширенное заседание президиума Госсовета РФ "О развитии рынка труда в Российской Федерации" с участием президента РФ Владимира Путина. По словам Никитина, впервые эта тема рассматривается на президиуме и впервые в проработке этого вопроса принимали участие сразу пять комиссий Госсовета. Кадровая обеспеченность предприятий, особенно приоритетных отраслей экономики, - ключевой вопрос. Никитин уточнил, что до 2030 года ожидается рост числа занятых в здравоохранении и социальных услугах, а пожилых людей станет больше. Система долговременного ухода за пожилыми, которая внедряется в стране по поручению президента, уже принесла результаты.
"Уже в этом году тысячи помощников по уходу по всей стране ежедневно бесплатно предоставляют широкий пакет социальных услуг в домашней обстановке тем, кто в них нуждается. Только в Новгородской области социальная защита за счет этого проект приросла кадрами на 50%. За счет этого проекта создано 1600 рабочих мест, это фактически еще одно крупное производство, на которые трудоустроены жители региона. В том числе – неработающие родственники самих пожилых людей. Эта система позволяет обеспечить занятость населения с низким уровнем экономической активности. Безусловно, дает очень значимый социально-экономический эффект. Мы получаем огромное количество положительных отзывов людей, особенно проживающих в глубинке", - рассказал Никитин, выступая на президиуме Госсовета.
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