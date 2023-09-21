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Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы - РИА Новости, 21.09.2023
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18:00 21.09.2023
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Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы
Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы - РИА Новости, 21.09.2023
Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы
Между вузами России и Кубы действуют около 100 соглашений о сотрудничестве, а российское образование востребовано у кубинских студентов, около 300 кубинских... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:00
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россия
куба
дмитрий чернышенко
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Между вузами России и Кубы действуют около 100 соглашений о сотрудничестве, а российское образование востребовано у кубинских студентов, около 300 кубинских студентов обучаются в вузах РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В рамках Российско-Кубинской межправительственной комиссии мы особое внимание уделяем совместным образовательным проектам. Открыта совместная лаборатория перспективных компьютерных технологий, действует около 100 соглашений о межвузовском сотрудничестве. Российское образование традиционно востребовано у кубинских студентов. Порядка 300 ребят обучается в российский вузах, в том числе бесплатно по квоте правительства России", - сказало Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. По его словам, на Кубе неуклонно растёт интерес к изучению русского языка и культуры России и Форум ректоров университетов Российской Федерации и Кубы позволяет выстроить содержательную работу ученых и преподавателей двух стран по обмену лучшими образовательными практиками.
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россия, куба, дмитрий чернышенко, общество
Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Общество
Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы

Чернышенко: между вузами России и Кубы действуют сто соглашений о сотрудничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦветущая яблоня около МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве
Цветущая яблоня около МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Цветущая яблоня около МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Между вузами России и Кубы действуют около 100 соглашений о сотрудничестве, а российское образование востребовано у кубинских студентов, около 300 кубинских студентов обучаются в вузах РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В рамках Российско-Кубинской межправительственной комиссии мы особое внимание уделяем совместным образовательным проектам. Открыта совместная лаборатория перспективных компьютерных технологий, действует около 100 соглашений о межвузовском сотрудничестве. Российское образование традиционно востребовано у кубинских студентов. Порядка 300 ребят обучается в российский вузах, в том числе бесплатно по квоте правительства России", - сказало Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
По его словам, на Кубе неуклонно растёт интерес к изучению русского языка и культуры России и Форум ректоров университетов Российской Федерации и Кубы позволяет выстроить содержательную работу ученых и преподавателей двух стран по обмену лучшими образовательными практиками.
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