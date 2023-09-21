https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897854095.html
Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы
Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы - РИА Новости, 21.09.2023
Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы
Между вузами России и Кубы действуют около 100 соглашений о сотрудничестве, а российское образование востребовано у кубинских студентов, около 300 кубинских... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:00
2023-09-21T18:00
2023-09-21T18:00
россия
куба
дмитрий чернышенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872340484_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a1da92d55996c514f4869a6845432c2.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Между вузами России и Кубы действуют около 100 соглашений о сотрудничестве, а российское образование востребовано у кубинских студентов, около 300 кубинских студентов обучаются в вузах РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В рамках Российско-Кубинской межправительственной комиссии мы особое внимание уделяем совместным образовательным проектам. Открыта совместная лаборатория перспективных компьютерных технологий, действует около 100 соглашений о межвузовском сотрудничестве. Российское образование традиционно востребовано у кубинских студентов. Порядка 300 ребят обучается в российский вузах, в том числе бесплатно по квоте правительства России", - сказало Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. По его словам, на Кубе неуклонно растёт интерес к изучению русского языка и культуры России и Форум ректоров университетов Российской Федерации и Кубы позволяет выстроить содержательную работу ученых и преподавателей двух стран по обмену лучшими образовательными практиками.
https://ria.ru/20230904/obrazovanie-1894036431.html
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872340484_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_8eb105a2c36fce653a81f5187577fbc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, дмитрий чернышенко, общество
Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Общество
Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы
Чернышенко: между вузами России и Кубы действуют сто соглашений о сотрудничестве
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Между вузами России и Кубы действуют около 100 соглашений о сотрудничестве, а российское образование востребовано у кубинских студентов, около 300 кубинских студентов обучаются в вузах РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В рамках Российско-Кубинской межправительственной комиссии мы особое внимание уделяем совместным образовательным проектам. Открыта совместная лаборатория перспективных компьютерных технологий, действует около 100 соглашений о межвузовском сотрудничестве. Российское образование традиционно востребовано у кубинских студентов. Порядка 300 ребят обучается в российский вузах, в том числе бесплатно по квоте правительства России", - сказало Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
По его словам, на Кубе неуклонно растёт интерес к изучению русского языка и культуры России и Форум ректоров университетов Российской Федерации и Кубы позволяет выстроить содержательную работу ученых и преподавателей двух стран по обмену лучшими образовательными практиками.
В России разработали новый макет стандарта высшего образования