https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897854095.html

Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы

Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы - РИА Новости, 21.09.2023

Чернышенко рассказал о сотрудничестве между вузами России и Кубы

Между вузами России и Кубы действуют около 100 соглашений о сотрудничестве, а российское образование востребовано у кубинских студентов, около 300 кубинских... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:00

2023-09-21T18:00

2023-09-21T18:00

россия

куба

дмитрий чернышенко

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Между вузами России и Кубы действуют около 100 соглашений о сотрудничестве, а российское образование востребовано у кубинских студентов, около 300 кубинских студентов обучаются в вузах РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В рамках Российско-Кубинской межправительственной комиссии мы особое внимание уделяем совместным образовательным проектам. Открыта совместная лаборатория перспективных компьютерных технологий, действует около 100 соглашений о межвузовском сотрудничестве. Российское образование традиционно востребовано у кубинских студентов. Порядка 300 ребят обучается в российский вузах, в том числе бесплатно по квоте правительства России", - сказало Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. По его словам, на Кубе неуклонно растёт интерес к изучению русского языка и культуры России и Форум ректоров университетов Российской Федерации и Кубы позволяет выстроить содержательную работу ученых и преподавателей двух стран по обмену лучшими образовательными практиками.

https://ria.ru/20230904/obrazovanie-1894036431.html

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россия, куба, дмитрий чернышенко, общество