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Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:32 21.09.2023 (обновлено: 02:38 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/sevastopol-1897686359.html
Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе
Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе - РИА Новости, 21.09.2023
Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе
В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:32
2023-09-21T02:38
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
республика крым
россия
орловская область
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.Минобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым в ночь на 21 сентября, российские средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом и по одному БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях."Вижу, что ряд пабликов пишет, что в районе Севастополя уничтожено несколько беспилотников - это неправда. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230921/informataki-1897686549.html
севастополь
республика крым
россия
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севастополь, михаил развожаев, республика крым, россия, орловская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым, Россия, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе

Развожаев: все службы в Севастополе находятся в состоянии боевой готовности

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Минобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым в ночь на 21 сентября, российские средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом и по одному БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях.
"Вижу, что ряд пабликов пишет, что в районе Севастополя уничтожено несколько беспилотников - это неправда. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки", - написал Развожаев.
Сообщение в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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02:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевРеспублика КрымРоссияОрловская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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