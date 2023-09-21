https://ria.ru/20230921/sevastopol-1897686359.html
Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе
Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе - РИА Новости, 21.09.2023
Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе
В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:32
2023-09-21T02:32
2023-09-21T02:38
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
республика крым
россия
орловская область
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.Минобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым в ночь на 21 сентября, российские средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом и по одному БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях."Вижу, что ряд пабликов пишет, что в районе Севастополя уничтожено несколько беспилотников - это неправда. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230921/informataki-1897686549.html
севастополь
республика крым
россия
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, республика крым, россия, орловская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым, Россия, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе
Развожаев: все службы в Севастополе находятся в состоянии боевой готовности