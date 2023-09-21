https://ria.ru/20230921/sevastopol-1897686359.html

Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе

Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе - РИА Новости, 21.09.2023

Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе

В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T02:32

2023-09-21T02:32

2023-09-21T02:38

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

республика крым

россия

орловская область

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.Минобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым в ночь на 21 сентября, российские средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом и по одному БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях."Вижу, что ряд пабликов пишет, что в районе Севастополя уничтожено несколько беспилотников - это неправда. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20230921/informataki-1897686549.html

севастополь

республика крым

россия

орловская область

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севастополь, михаил развожаев, республика крым, россия, орловская область, вооруженные силы украины, безопасность