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Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки - РИА Новости, 21.09.2023
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19:07 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/sdelka-1897870672.html
Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки
Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки - РИА Новости, 21.09.2023
Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки
Бангладеш поддерживает восстановление зерновой сделки и доступ зависимых от импорта стран к достаточным объемам зерна, заявил в интервью РИА Новости советник... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:07
2023-09-21T19:07
экономика
бангладеш
нью-йорк (город)
генеральная ассамблея оон
оон
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш поддерживает восстановление зерновой сделки и доступ зависимых от импорта стран к достаточным объемам зерна, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури. "Думаю, да", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос о том, следует ли восстановить действие зерновой сделки. Чоудхури отметил, что прекращение действия сделки ведет к росту цен на зерно и удобрения, а Бангладеш заинтересован в стабильности стоимости этих товаров в интересах своего населения. "Для всех стран, которые частично или полностью зависят от импорта… зерна должно быть достаточно", - добавил он.
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экономика, бангладеш, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон
Экономика, Бангладеш, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки

Советник премьера Бангладеша Чоудхури поддержал восстановление зерновой сделки

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш поддерживает восстановление зерновой сделки и доступ зависимых от импорта стран к достаточным объемам зерна, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури.
"Думаю, да", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос о том, следует ли восстановить действие зерновой сделки.
Чоудхури отметил, что прекращение действия сделки ведет к росту цен на зерно и удобрения, а Бангладеш заинтересован в стабильности стоимости этих товаров в интересах своего населения.
"Для всех стран, которые частично или полностью зависят от импорта… зерна должно быть достаточно", - добавил он.
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ЭкономикаБангладешНью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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