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Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки
Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки - РИА Новости, 21.09.2023
Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки
Бангладеш поддерживает восстановление зерновой сделки и доступ зависимых от импорта стран к достаточным объемам зерна, заявил в интервью РИА Новости советник... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:07
2023-09-21T19:07
2023-09-21T19:07
экономика
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш поддерживает восстановление зерновой сделки и доступ зависимых от импорта стран к достаточным объемам зерна, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури. "Думаю, да", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос о том, следует ли восстановить действие зерновой сделки. Чоудхури отметил, что прекращение действия сделки ведет к росту цен на зерно и удобрения, а Бангладеш заинтересован в стабильности стоимости этих товаров в интересах своего населения. "Для всех стран, которые частично или полностью зависят от импорта… зерна должно быть достаточно", - добавил он.
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экономика, бангладеш, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон
Экономика, Бангладеш, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки
Советник премьера Бангладеша Чоудхури поддержал восстановление зерновой сделки
ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш поддерживает восстановление зерновой сделки и доступ зависимых от импорта стран к достаточным объемам зерна, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури.
"Думаю, да", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН
в Нью-Йорке
на вопрос о том, следует ли восстановить действие зерновой сделки.
Чоудхури отметил, что прекращение действия сделки ведет к росту цен на зерно и удобрения, а Бангладеш заинтересован в стабильности стоимости этих товаров в интересах своего населения.
"Для всех стран, которые частично или полностью зависят от импорта… зерна должно быть достаточно", - добавил он.
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