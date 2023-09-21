https://ria.ru/20230921/sdelka-1897870672.html

Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки

Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки - РИА Новости, 21.09.2023

Бангладеш поддержал восстановление зерновой сделки

Бангладеш поддерживает восстановление зерновой сделки и доступ зависимых от импорта стран к достаточным объемам зерна, заявил в интервью РИА Новости советник... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:07

2023-09-21T19:07

2023-09-21T19:07

экономика

бангладеш

нью-йорк (город)

генеральная ассамблея оон

оон

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш поддерживает восстановление зерновой сделки и доступ зависимых от импорта стран к достаточным объемам зерна, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури. "Думаю, да", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос о том, следует ли восстановить действие зерновой сделки. Чоудхури отметил, что прекращение действия сделки ведет к росту цен на зерно и удобрения, а Бангладеш заинтересован в стабильности стоимости этих товаров в интересах своего населения. "Для всех стран, которые частично или полностью зависят от импорта… зерна должно быть достаточно", - добавил он.

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897866654.html

бангладеш

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экономика, бангладеш, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон