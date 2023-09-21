https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897725676.html

В Европарламенте спросили Борреля, какие санкции планируются против Баку

В Европарламенте спросили Борреля, какие санкции планируются против Баку - РИА Новости, 21.09.2023

В Европарламенте спросили Борреля, какие санкции планируются против Баку

Более 60 депутатов Европарламента в обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю спросили, какие санкции Брюссель собирается ввести против Азербайджана "за... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:18

2023-09-21T11:18

2023-09-21T11:52

азербайджан

европарламент

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Более 60 депутатов Европарламента в обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю спросили, какие санкции Брюссель собирается ввести против Азербайджана "за нарушение перемирия", сообщила в сети X (бывшая Twitter) французский депутат и глава подкомитета по обороне ЕП Натали Луазо."Более 60 европейских депутатов поддержали мой запрос, направленный на введение санкций Европой против режима Ильхама Алиева за его нападение на армянское население Нагорного Карабаха", - сообщила депутат, она также приложила копию обращения к Боррелю.В запросе говорится, что депутаты призывают ЕС предпринять действия, чтобы не допустить "этнической чистки" и "новой войны". В частности, депутаты спрашивают, какие действия планирует европейская внешнеполитическая служба в качестве ответа на атаку Степанакерта со стороны Азербайджана. Кроме того, депутаты спрашивают, "какие санкции собирается принять ЕС против азербайджанских властей, ответственных за нарушение прекращения огня".Заявления об "этнических чистках" категорически неприемлемы, заявлял в среду помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, отметив, что Баку в Карабахе устанавливает "различные каналы коммуникаций с армянским населением для определения и обеспечения гуманитарных нужд жителей Азербайджана армянского происхождения".Накануне евродепутаты на заседании комитета по международным делам ЕП подвергли критике Борреля за неспособность эффективно отреагировать на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.Как заявила на встрече Луазо, Боррель не отреагировал на призывы о помощи со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По ее словам, Европарламент неоднократно предупреждал об опасности ситуации в этом регионе, но европейская дипломатия эти предупреждения игнорировала. Луазо также отметила, что "настало время ввести санкции против азербайджанских руководителей, которые считают, что наша пассивность дает "зеленый свет".Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Ожидается, что на организованной по инициативе администрации президента Азербайджана встрече представителей армянского населения Карабаха с представителями Азербайджана в городе Евлах в 100 километрах от Ханкенди (Степанакерта) обсудят вопросы реинтеграции на основе конституции и законов Азербайджанской Республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897561131.html

https://ria.ru/20230920/peskov-1897500753.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, европарламент, евросоюз