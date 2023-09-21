https://ria.ru/20230921/rekonstruktsiya-1897792360.html

Завершена реконструкция очистных сооружений "Шишкин Лес" в ТиНАО в Москве

Завершена реконструкция очистных сооружений "Шишкин Лес" в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 21.09.2023

Завершена реконструкция очистных сооружений "Шишкин Лес" в ТиНАО в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение реконструкции очистных сооружений в московском поселке Шишкин Лес в ТиНАО, сообщил исполняющий... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:10

2023-09-21T15:10

2023-09-21T15:11

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение реконструкции очистных сооружений в московском поселке Шишкин Лес в ТиНАО, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что после присоединения к столице новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс АО "Мосводоканал". "В итоге выявили ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки. Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения "Шишкин Лес" стали одиннадцатым модернизированным объектом. Они работали с 60-х годов прошлого века и уже не отвечали современным требованиям", - заявил Бирюков. Исполняющий обязанности заместителя мэра подчеркнул, что комплексная реконструкция велась без остановки объекта, рядом со старыми очистными сооружениями были построены новые, на которые после завершения работ было сделано переподключение. "В рамках проекта построены здание механической очистки, три аэротенка и три вторичных отстойника, проложены новые трубопроводы. Реализованы самые передовые технологии, в частности, оборудовали объект системами глубокой биологической очистки сточных вод, доочистки на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетового обеззараживания. Установили энергоэффективное оборудование, системы автоматизации, диспетчеризации и газоочистки, смонтировали дистанционное управление. Все это позволит обеспечить высокое качество очистки сточных вод в соответствии со всеми современными нормативами", - добавил он. Бирюков напомнил, что программа по модернизации системы водоотведения в ТиНАО рассчитана до 2025 года.

https://ria.ru/20230831/rekonstruktsiya-1893338621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, тинао, москва, петр бирюков, мосводоканал