https://ria.ru/20230921/reabilitatsiya-1897897256.html

Путин поручил ФАС проверить цены на средства реабилитации

Путин поручил ФАС проверить цены на средства реабилитации - РИА Новости, 21.09.2023

Путин поручил ФАС проверить цены на средства реабилитации

Современные средства реабилитации в четыре раза дороже массового производства, ФАС должен посмотреть, что происходит на этом рынке, заявил президент России... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:03

2023-09-21T22:03

2023-09-21T22:06

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

экономика

владимир путин

татьяна голикова

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Современные средства реабилитации в четыре раза дороже массового производства, ФАС должен посмотреть, что происходит на этом рынке, заявил президент России Владимир Путин."Нужно поручение не только бизнесу, поручение бизнесу мы дать не можем, нужно поручение ФАСу. Современные средства реабилитации в четыре раза дороже, чем то, что в массовом порядке производится. Понятно, что это высокотехнологичные изделия, но тем не менее ФАС должен внимательно посмотреть за тем, что происходит на этом рынке. В любом случае этот пункт надо оформить как-то соответствующем образом", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета, отвечая на просьбу вице-премьера Татьяны Голиковой дать поручение бизнесу, чтобы ценовая политика на средства реабилитации была сдержанной.

https://ria.ru/20230921/ekonomika-1897896184.html

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика, владимир путин, татьяна голикова