https://ria.ru/20230921/rabotino-1897783356.html

СМИ: "контрнаступ" у Работино обернулся несоразмерно большими потерями ВСУ

СМИ: "контрнаступ" у Работино обернулся несоразмерно большими потерями ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023

СМИ: "контрнаступ" у Работино обернулся несоразмерно большими потерями ВСУ

Число погибших украинских военных при контрнаступлении ВСУ в направлении Работино непропорционально занятой площади и будет только расти, пишет New York Times. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:44

2023-09-21T14:44

2023-09-21T15:55

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Число погибших украинских военных при контрнаступлении ВСУ в направлении Работино непропорционально занятой площади и будет только расти, пишет New York Times. Изучив спутниковые снимки с поля боевых действий, авторы статьи пришли к выводу, что хотя точное количество погибших солдат неизвестно, цена за продвижение украинских войск в Работино "непропорциональна площади отвоеванных земель". "Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит", - пишет издание. Газета также отмечает "огромные риски", с которыми столкнулось украинское наступление: без решительных успехов поддержка Запада может ослабнуть, и Киев может столкнуться с давлением с целью начала переговоров о прекращении огня. Ранее в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал бессмысленным украинское контрнаступление: по его словам, киевский режим бросает своих военных на верную гибель. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230921/oborona-1897680804.html

https://ria.ru/20230919/kontrnastuplenie-1897147562.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896922154.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, запорожская область