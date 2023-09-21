Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "контрнаступ" у Работино обернулся несоразмерно большими потерями ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 21.09.2023 (обновлено: 15:55 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/rabotino-1897783356.html
СМИ: "контрнаступ" у Работино обернулся несоразмерно большими потерями ВСУ
СМИ: "контрнаступ" у Работино обернулся несоразмерно большими потерями ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: "контрнаступ" у Работино обернулся несоразмерно большими потерями ВСУ
Число погибших украинских военных при контрнаступлении ВСУ в направлении Работино непропорционально занятой площади и будет только расти, пишет New York Times. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:44
2023-09-21T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_23849aebaad6928f5ca81f9924cba164.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Число погибших украинских военных при контрнаступлении ВСУ в направлении Работино непропорционально занятой площади и будет только расти, пишет New York Times. Изучив спутниковые снимки с поля боевых действий, авторы статьи пришли к выводу, что хотя точное количество погибших солдат неизвестно, цена за продвижение украинских войск в Работино "непропорциональна площади отвоеванных земель". "Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит", - пишет издание. Газета также отмечает "огромные риски", с которыми столкнулось украинское наступление: без решительных успехов поддержка Запада может ослабнуть, и Киев может столкнуться с давлением с целью начала переговоров о прекращении огня. Ранее в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал бессмысленным украинское контрнаступление: по его словам, киевский режим бросает своих военных на верную гибель. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230921/oborona-1897680804.html
https://ria.ru/20230919/kontrnastuplenie-1897147562.html
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896922154.html
украина
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d7826257d7a4927ca5ed15e184dafbb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Запорожская область
СМИ: "контрнаступ" у Работино обернулся несоразмерно большими потерями ВСУ

NYT: ВСУ понесли огромные потери непропорционально занятой у Работино площади

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Число погибших украинских военных при контрнаступлении ВСУ в направлении Работино непропорционально занятой площади и будет только расти, пишет New York Times.
Изучив спутниковые снимки с поля боевых действий, авторы статьи пришли к выводу, что хотя точное количество погибших солдат неизвестно, цена за продвижение украинских войск в Работино "непропорциональна площади отвоеванных земель".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет, пишут СМИ
Вчера, 00:26
"Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит", - пишет издание. Газета также отмечает "огромные риски", с которыми столкнулось украинское наступление: без решительных успехов поддержка Запада может ослабнуть, и Киев может столкнуться с давлением с целью начала переговоров о прекращении огня.
Ранее в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал бессмысленным украинское контрнаступление: по его словам, киевский режим бросает своих военных на верную гибель.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Балицкий заявил о планируемой Киевом третьей волне контрнаступления
19 сентября, 11:12
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
На Украине назвали пугающие потери ВСУ
18 сентября, 11:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала